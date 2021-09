Besser spät als nie: PICDUMP Nummer 383!

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Trunki

Welche Motive wünschst du dir?

Ich wünsche mir etwas, das ich anschauen kann und es mir dabei lustig geht

Welchen Titel soll dein Werk tragen?

ABCDEFGHIKL...SD



Et voilà:

bild: shutterstock / lunapic / watson

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Damit wir auch heute was gelernt haben:

Sie ist Elsa aus «Frozen», logisch, oder?

Wenn du dich fragst, warum Männer eigentlich weniger lange als Frauen leben ...

Florida Man und seine Familie:

Flauschiges Hühnchen für zwischendurch:

Wenn man gemein wäre, würde man sagen «Wenn Werbung ehrlich wäre», aber wir sind ja nicht gemein.

Wer gewinnt? Der Fall ist klar ...

Im Gras liegen – Vorstellung vs. Realität

Es wird schon fleissig für Halloween dekoriert:

Ta-da:

Wenn du irgendeinen Seich im Bewerbungsgespräch erzählt und den Job tatsächlich bekommen hast:

Alle möglichen Fluchwörter in 3, 2, 1 ...

Wenn dein/e Ex etwas über «Loyalität» und «Vetrauen» postet:

Hand hoch, wenn 97 Prozent deiner Handy-Kontakte nutzlos sind.

Wenn deine Freunde anfangen «Happy Birthday» zu singen und du so dasitzt und wartest ...

Wenn dich deine Mutter zum Essen runterruft ... aber das Essen noch gar nicht fertig ist.

Meine Nase im Winter:

¯\_(ツ)_/¯

Wie es sich anfühlt, wenn jemand nach 4 Sekunden deine Story schon angeschaut hat:

Wenn du 2 Stunden auf einem Festbänkli sitzen musst:

🙃

Ein Bild, das man spüren kann:

Es ist, wie es ist.

Es ist bald wieder diese Zeit im Jahr ...

«Süss! Ich bin 400 Monate alt!»

«Waaaa-rum?»

Wenn du morgens um 9 endlich aus dem Club läufst:

Motivation für zwischendurch:

Wenn dich dein Körper kurz vor dem Einschlafen «stolpern» lässt:

Ba-dum-tss.

Katzen:

Wenn du jemandem sagst, er soll jetzt nicht nach hinten schauen, ...

Wenn du deine Katze zu lange bei Oma lässt:

Held für immer:

Wissen die nicht, dass es nicht ansatzweise stimmt? ...

Was letzte Schlägerei?

via reddit/wasletztepreis

Huiiiiii.

Erinnerst du dich noch an das Gefühl, als du dieses Ding das erste Mal ausprobiert hast?

😬

Danke, Merkel.

Trick 77: Er ist der Pause Popcorn holen.

Wenn dir jemand sagt, du sollt den Tiger in dir rauslassen. Der Tiger in dir:

Ist ja schon fast Oktober, sind die Guetsli schon draussen?

Ach, YouTube ...

Was man halt nachts um 2 so überlegt:

Wer sagt es ihr?

Erinnerung für zwischendurch:

Macht das wirklich irgendjemand?

Wenn dich der Coiffeur fragt, ob es gut ist und du «ja» sagst und den Salon so verlässt ...

Ein Bild, das nach Zigaretten riecht:

Eine Frage, die wir alle nachvollziehen können:

Und zum Abschluss: Sag mir, dass du in Deutschland wohnst, ohne mir zu sagen, dass du in Deutschland wohnst

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: FLoating Instrument Platform

Thema: FLoating Instrument Platform (ja, das zweite L ist gross)

Eingereicht von: Hugeyun

Kommentar: Erst ist man erstaunt und fragt sich warum, aber wenn man darüber nachdenkt, ergibt das mega Sinn in dem besonderen Anwendungsfall

Die FLoating Instrument Platform (deutsch Schwimmende Instrumentenplattform) ist ein Forschungsschiff der United States Navy. Es gehört zum Office of Naval Research der Navy und wird von der Scripps Institution of Oceanography in Kalifornien betrieben. Das Schiff besitzt grosse Ballasttanks im Heck und kann dadurch senkrecht im Wasser aufgerichtet werden.

Es wurde Anfang der 1960er Jahre als stabile Plattform zur Erforschung des Verhaltens von Schallwellen unter Wasser entwickelt und ist damit das älteste noch aktive und eines der aussergewöhnlichsten Forschungsschiffe der US-Marine.

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...