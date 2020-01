Quiz

1. Die Katze im Sack kaufen bedeutet ja, etwas zu kaufen, ohne es vorher zu prĂŒfen. Doch wie kommt man auf sowas?

Katzen gelten als unberechenbare Tiere. Wenn du den Sack aufmachst, fauchen und kratzen sie. Der Sack birgt also eine böse Überraschung, genauso wie sich etwas zuzulegen, ohne vorher die Bewertungen zu lesen.

FrĂŒher stopften die gerissensten MarkthĂ€ndler eben lieber eine wertlose Katze statt des ausgemachten Ferkels oder Kaninchens in einen Sack, um ihre unachtsamen Kunden zu betrĂŒgen.

Die Redewendung rĂŒhrt daher, dass sich Katzen aus unerklĂ€rlichen GrĂŒnden in jede herumstehende TĂŒte, jede Kiste und jeden Karton setzen. Entdeckt man eine dann in seinem Sack, kann man schon mal erschrecken – so wie ĂŒber den blind getĂ€tigten Einkauf.