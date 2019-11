Spass

Picdump

Picdump #296! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



bild: watson / material: shutterstock

Picdump. Spass. Jetzt.

Die Inspiration zum Picdump-Titelbild lieferte uns heute: Pro 7. Herzlichen Dank, Pro 7.

HALLO FRÜNDÄ.

Es ist schon wieder Mittwoch. Ich bin mindestens so überrascht wie ihr. Und was jetzt folgt, wird die noch viel grössere Überraschung sein. Es folgt nämlich endlich ein Lina4wein-Haha. Natürlich nicht, wir wissen alle, was kommt:

... Lustigkeiten aus der Kommentarspalte! 🙃



Alle parat, alle was zu futtern? Gut, geht schon los!



UND DENKT DRAN:

PS: Hallo Pappnäsli, schön bist du wieder da!



Weiter gehts ...

Aus der Kategorie: Bilder, die du hören kannst

Währenddessen in den US of A:

Falls du einen schlechten Tag haben solltest, ... er hatte auch einen:

Dinge, die jeder von uns kennt – und nicht besonders stolz darauf ist:

HALT! Bevor du weiterscrollst, sag zuerst Hoi Koboi.

via userinput

Vor 13 Jahren verlor sie ihren Ehering im Garten – und fand ihn nun wieder. 🙃

Mist.

Es folgt ein Bild, welches mich immer wieder aufs Neue sehr traurig macht.

Sehr. Traurig. 😢😢😢

Etwas, das du am besten zu gar niemandem sagst.

via userinput

Wir, das erste Mal im Ausgang mit 20 Franken im Sack:

Ich. (Aber ich bin auch kein gutes Beispiel, ich erschrecke sogar bei «Luigi's Mansion» ...)

via userinput

🙂

via userinput

Der perfekte Schneeball existiert ni-

via userinput

Es stimmt und es macht mich ein bisschen hässig, dass es stimmt.

via userinput

Wenn der Rest deiner Familie ständig ohne anzuklopfen in dein Zimmer marschiert:

Was dein Essen sieht, wenn du es in die Mikrowelle steckst:

via userinput

Wie du es dir ein für alle mal merken kannst:

Bitte was?

Schick das deinem friendly Goth des Vertrauens (Hoi Kätt) :

Und das auch grad. 🦇

¯\_(ツ)_/¯

Wo lässt man sich am besten von jemandem, der es nicht kann, tätowieren? Genau, auf die Hand!

Bist du ready für noch ein Meisterwerk? Ok, 3, 2, 1 ...

Wenn du perfekt eingekuschelt auf dem Sofa liegst und die Fernbedienung im Kühlschrank vergessen hast:

Nein. – Obwohl ... 🤔 Hm, nein, doch nicht.

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: Gwyneth Paltrow hat Yoga erfunden.

Was Vaira-Venus (21) nach einem halben Semester an der Kunsti in ihrer ersten Gruppenausstellung präsentiert:

via userinput

Und hier hätten wir noch das Werk von Viktor-Vittus (24, Kunsti bereits abgeschlossen):

via userinput

Bye bye, bzz bzz.

Okay, aber der Kuchen ist so hässlich, dass er schon fast wieder gut ist. Haha.

via userinput

Apropos: Haben wir uns schon lange nicht mehr angeschaut, Leute!

Wenn der Bäcker seine Kunden ein bisschen zu wörtlich nimmt ...

Falls du auf der Suche nach wirklich schönen, dezenten Schuhen bist, ... ich bin da auf was gestossen ...

Von vorne fast noch besser:

Evolution in einem Gif:

via giphy

😒

Gib es zu: Auch du machst die Jesus-Geste etwa 39. Mal am Tag.

via userinput

Meine Damen und Herren: Wir sehen einen ausgestopften Werwolf. Aus Utah. Steht zumindest da. Kostenpunkt: 900 Dollar.

via userinput

Wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns doch noch rasch seine Freunde an:

Die griechische Mythologie in einem Meme zusammengefasst:

Eine berechtigte Frage – und eine interessante Antwort:

via userinput

Und wir wissen alle, wer schlussemends die ganze Arbeit geleistet hat ...

Die Jugend auf dem Dorf in einem Meme:

Wenn deine Freundin vielleicht heisser ist als du, du aber das grössere Selbstvertrauen hast:

via userinput

Wir wären alle so unfassbar intellent.

via userinput

«Fange 108 Forellen»

Währenddessen auf den hiesigen Datingplattformen ...

via userinput

Okay, so dringend ist es nun auch wieder nicht.

via userinput

Huiuiui, schon wieder so spät?!

via userinput

Wir sind schon fast fertig!

Schauen wir uns zum Abschluss noch ein paar schöne Dinge an, ok? Ok!

😌

😌

😌

😌

Und zum Abschluss: Die perfekte 5 (wir erinnern uns) hat endlich eine Freundin gefunden. Darf ich vorstellen: Die perfekte 6.

Und damit wir heute auch noch was Richtiges gelernt haben, folgt hier der random Wikipedia-Eintrag des Tages:

«Das Wäschermädel Seiner Durchlaucht» ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1917. Der Film geht so: Die junge Komtess* Erika von Drenkwalde verliebt sich unter fremdem Namen in den Herzog Ernst von Reis-Gerste. Der Stummfilm hatte eine Länge von 1287 Metern, was etwa 47 Minuten entspricht.

*Und damit du heute noch mehr gelernt hast:

Komtesse war die übliche Anrede einer jungen unverheirateten Aristokratin.

Das wars für heute. Tschüss, Freunde! Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder.

Muss nun los, tschauuu

Und damit nicht folgendes Bild eintrifft, SCHNELL 1 KOMMENTAR SCHREIBEN

Ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

PS: Wie einst ein weiser Mann sagte (Hoi Philipp): Die Picdump-Kommentarspalte in einem Bild zusammengefasst

Oder wie es in unserem Fall heissen müsste ...

Übrigens: Menschen, die Salat lustig finden, finden oft auch den Picdump lustig (ob das gut ist? das weiss niemand) ...

