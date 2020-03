Spass

Picdump

Picdump #312! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Klicke hier, wenn du KEINEN Corona-Artikel lesen willst: PICDUMP!

HALLO FRÜNDÄ.

Die Idee zum heutigen Teaserbild wurde geliefert von:

JFKeller



Welche Motive wünschst du dir?

Ping spielt auf rosa Flügel mit Pizzadeckel, der von Harold mit Ananas zerstört wird



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Stop it or pineapple



Et voilà:

bild: watson / mit material von shutterstock

Wie unsere Umfrage ergeben hat ... bleibt in Sachen Teaserbild alles, wie es war. 🙃

Umfrage Umfrage zur Umfrage: Wollt ihr über das nächste Teaserbild abstimmen? 4,919 Nein, du wählst schon von selbst das dümmste Zeug aus. 48%

Abstimmen, abstimmen! 25%

Isch mir Wurscht. Mhmm. Wurscht. 26%

Falls du auch eine Idee hast: Ab damit ins Formular!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und nun, ...

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🙃

Zum Abschluss: Dummse Tünn 🥰

Bisch scho debii? Chumm au in Club vo dä Coolä: Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Weiter geht's ...

«Pack's in Alufolie, denn schmöckt mä nüt!»

Wenn doch diese Karten bei allen so funktionieren würden ...

Prioritäten.

Man könnte schon bald ein ganzes Wörterbuch mit 🧐-Wörtern rausgeben.

via userinput

Du, nachdem du ein langes Telefonat geführt hast:

via userinput

Und was wäre dein Traumberuf? 🥰

Hat da jemand «Flachwitz!» gerufen? 🧐

Mehr superflache Flachwitze!

Wie wäre es mal mit neuen superflachen Flachwitzen? Schreib/poste deinen in die Kommentarspalte!

Ich gestern:

via userinput

Und zwar habe ich das hier geschaut: Video: YouTube/melodysheep

Besser auf Nummer sicher gehen mit solch heiklen Aussagen 🧐

via userinput

Wenn du glaubst, etwas aufgedeckt zu haben, aber ...

via userinput

Dinge, die wir für unsere Wände brauchen:

via userinput

Er hat es wirklich, wirklich, wirklich versucht. Haha.

via userinput

Wenn wir schon dabei sind ... 🙃

Damit du das nächste Mal ganz easy Smalltalk machen kannst:

So schlecht. Haha.

via userinput

Ich dachte zuerst, es wäre ein Kuchen. Mhmm. Kuchen.

Wenn das Baroni liest ... OH-OHHHH

Ach, Panzer of the lake 🥰

via userinput

Wie der 24h-Shop, der um 11 zumacht. 🧐

Lemon't. 🌝

Hände hoch, wer schon um 2 Uhr nachts mehr geleistet hat als in der ganzen vergangenen Woche.

Weise Worte für zwischendurch:

Passend dazu: In diesen 5 Städten ist das Bier am billigsten

Hallo i bims

via userinput

Er war wohl relativ schnell unterwegs.

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Fall geschlossen.

via userinput

Gibts sowas auch auf Deutsch? Ich bin zu faul zum Suchen.

Gruss an alle, die Wikipedia-Artikel noch in ausgedruckter Form erhalten haben.

via userinput

Dinge, die mich unfassbar hässig machen:

Ich als Freundin:

Take it or leave it.

«Momoll, ich luege! De Maa het ... grad gseit, ... öppis ... ZZzzz»

Wie es auf Instagram aussieht – und wie an dir:

Oder: Wenn du versuchst, einem YouTube-Schmink-Tutorial zu folgen.

Wer kann sich noch an MTV erinnern? Als es noch MTV war?

via userinput

Oder so:

via userinput

Und der Pokal für das herzigste Kostüm geht heute annnnn:

via userinput

Ich will es. Willst du es auch? Ich will es!!

via userinput

1 Schweigeminute für diesen Belag:

via userinput

Damit es dir wieder gut geht: Zack, ein paar perfekte Bilder!

Ich habe Englisch noch auf MySpace gelernt. Und du?

via userinput

Jedes Mal, wenn du jemandem ein Video zeigst: «SO TÖNI GAR NÖÖÖÖÖD»

via userinput

Das Coronavirus hasst diesen Trick.

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Diese Katze existiert ni...

via userinput

Jedes. Mal.

via userinput

Alle Mütter, immer:

via userinput

Wenn du gerade aus Australien gelandet bist und noch einen Moment brauchst:

via userinput

«Sie tun dir nur was, wenn du ihnen was tust» ...

via userinput

Top-Thema im Internet immer noch: Hosensäcke.

via reddit

Wo ist die Fairness geblieben? WO???

via reddit

Zum Abschluss, damit ihr nicht vergesst eure Flachwitze in die Kommentare zu posten: Ein Abschluss-Flachwitz. 🙂

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages, heute: Tottleben

Tottleben ist eine kleine Gemeinde in Thüringen. In Tottleben leben 135 Personen (Stand 31. Dez. 2018). Auf der Startseite ihrer Homepage lesen wir die Einwohnerzahl 149. An dieser Stelle: Gratuliere zum Nachwuchs, Tottleben!

Moment, ich sehe grade unter Allgemeines, die Zahl ist ... ein bisschen veraltet:

screenshot tottleben

Jänu. Vielleicht zieht ja jemand von euch bald dahin!

PS: Wer Tottleben einen Gruss hinterlassen möchte, kann dies im Gästebuch tun.

So. Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und nun, damit es uns allen gut geht: 19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...

gif: watson / giphy

Abonniere unseren Newsletter