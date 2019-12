Spass

Picdump #299! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



bild: watson / material: shutterstock

PICDUMP 1 VOR 300! 😱

HALLO FRÜNDÄ.

Es ist so: Nächste Woche kommt der 300. Picdump. Ich glaube zwar, dass ich mich verzählt habe, aber ist ja auch egal. Da aktuell nicht wirklich viel in unseren Schränken liegt, das ich verschenken könnte (und leider auch keine Party oder ähnliches realisierbar ist) ... wie wäre es mit ein paar watson-Bags mit allem, was noch so rumliegt?

Paradeiser.

Also guet! Und wenn wir gross sind, dann gibt es ja vielleicht wieder mal eine Picdump-Party. 🙃 (Hallo Marketing. 😬)

Ich will so einen watson-Bag mit irgendwelchem Kram drin! Vorname Nachname Strasse Stadt Ich sollte gewinnen, weil ...

Und nun widmen wir uns dem, was ihr noch besser könnt, als gratis Sachen abstauben ...

BEST OF KOMMENTARSPALTEEEEE

Weiter gehts ...

Mit ein paar Tattoo-Schmankerln! Guckt hier. Sogar das Motiv selbst kackts an, dass es gestochen wurde.

Wenn der Chef um 16:58 ruft: «BEVOR DU GEHST, KÖNNTEST DU BITTE NOCH...»



Wenn du für die ganze Familie gekocht hast und alle ihren Teller nehmen und sich in ihre Zimmer verziehen:

Okay 1 noch: Wenn du einen Kommentar geschrieben hast und er nach 13 Stunden freigeschaltet wird

Machen wir weiter mit diesem Schmuckstück. Bitte. Schaut den Schnabel an. Was ist das.

Fällt auch nicht weiter auf, ist nur am Hals. Phew, Glück gehabt.

Zum Abschluss der Grusel-Serie: Ein Überraschungs-Tattoo!

Beim zweiten Mal wirds sicher besser.

Achtung, ein ganz flacher:

via userinput

Immer noch eines meiner Lieblingsmemes. Mit 1 Kuss an alle Mamis dieser Welt.

via userinput

Arschige Werbung für zwischendurch:

Hoffen wir, dass nur der Teil links und rechts von seinen Ohren an der Prüfung dran kommt.

via userinput

Dein Nervensystem, wenn du deinen Ellbogen anschlägst:

via userinput

Instagram in einem Bild zusammengefasst:

screenshot instagram/the.fact.club

Währenddessen: Instagram-«Models» auf Bali

via userinput

UÄH UÄH UÄH

via userinput

Wieso sollte man sich da noch Sorgen machen? 🙃

via userinput

Wenn dein Kumpel deine Ufzgi abschreibt, sie aber ein bisschen abändert, damit es nicht auffällt:

«Mach Kinder», haben sie gesagt, «Es ist das Schönste auf der ganzen Welt», haben sie gesagt ...

via userinput

Immerhin revanchieren sie sich ja später mit tollen Geschenken für all den veranstalteten Seich!

Zum Glück können wir der Sprache schon.

Wenn dich jemand fragt, ob du kochen kannst:

via userinput

Wenn dein Lieblingsmensch dir auf den Sack geht, aber er nun mal dein Lieblingsmensch ist.

KÖNNT IHR? EBÄ!

Aus der Kategorie: Dinge, die du zwei Mal lesen musst

Ahja, es war ja noch Thanksgiving!

Und Halloween. Mittlerweile sieht der Gumba-Kürbis jetzt mehr nach Gumba-Kürbis aus als vorher. (Gumba = die kleinen braunen Pilze bei Mario)

HALT! Bevor du weiter scrollst: Pfötchen geben.

Und nun, einfach so:

Werbeslogans, die so schlecht sind, dass sie fast gut sind

Wenn das Kinderbuch, das du vorgelesen bekamst, so aussieht, als würde es von deinen Haustieren handeln:

Wenn du zu einem Brunch eingeladen bist, aber vorher die ganze Nacht durchfeiern musst:

«Pie Pan» kostet 3.14 – Pie Pan. Tschäggsch. 3.14. Pi. 3.14. Ok. sorry.

Perfekte Chips existiert ni–

Wie dick das Glas deiner Brille ist, bei -11.5 Dioptrie:

via reddit/mildlyinteresting

Braucht noch jemand Proviant, falls, nun, sagen wir mal Kim Jong-un auf einem Pferd angeritten kommt?

Never forget:

Kim Jong Un reitet auf dem heiligen Paektu

Wenn dein Medikament ein paar kleine Nebenwirkungen hat ...

Gruss von Mutter Natur. 🙃

Lifehack für zwischendurch:

Was Hansheiri meint, wenn er sagt, dass er «Sushi» gemacht hat.

via userinput

Wenn das Nachbarskind noch nicht so ganz gecheckt hat, wie das «Lüüti-Spiel» funktioniert ...

Was einige Kids auch noch nicht so ganz begriffen haben: Wie «Versteckis» funktioniert ...

Wenn du dein Paddel verloren hast, aber der Reiseführer von euch ein Gruppenfoto machen will:

Merkt schon niemand.

Kunden die DAS gelesen haben, mögen auch DAS:

via userinput

Was passiert, wenn du immer und immer wieder «weiter schauen» drückst:

Ba-dum-tss.

Falls jemand von euch noch ein Lebensmotto braucht, nehmt das, das ist ganz gut:

Es gibt Momente, da sollet man einfach die Klappe halten. Es gibt sogar ziemlich vieler solcher Momente. Einer davon:

Zack, Problem gelöst. ¯\_(ツ)_/¯

Wenn es der dumme Koseng in die EM-Quali geschafft hat.

via userinput

So, zum Abschluss schauen wir mal wieder ...

... was unsere Freunde (und deren dumme Kusengs) von der Kleinanzeigen-Abteilung so machen!

1. Was letzte Betong?

2. Was letzte Grenze?

3. Was letzte Papaya?

4. Was letzter Spitzel?

5. Was letzte Ziege?

6. Was letztes Gebet?

7. Was letzte CAPSLOCK?

8. Was letzte Affenmensch?

via userinput / lachschon.de

FERTIG!!!

Und damit du auch heute was gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Hier findest du eine Liste von fiktionalen Tieren. Diese Liste enthält erfundene Tiere, wie sie beispielsweise in Comics, Fernsehserien oder Werbungen vorkommen. Aufgelistet ist ALLES von A wie Affe Diddy Kong bis Z wie die Ziegen Bärli, Schwäni und Schnucki aus der Serie «Heidi».

Und die zwei hier kommen auch vor und verabschieden sich heute für mich: Bart Junior und Zirpy. 🥰

via giphy

So, jetzt fragen wir uns alle nur noch 1:

Wir wissen alle, wo «The oder Ich» anzutreffen ist ... DARUM:

gif: watson / giphy

Und nachher so ...

Hach ja, es ist nicht einfach, dieses Erwachsenen-Leben ...

