Spass

Picdump

Picdump #319! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Es ist nicht das, wonach es aussieht ... PICDUMP!*

*Wenn ich so recht überlege, ist es eigentlich genau das, wonach es aussieht ... Egal.

Zämä!

Die Idee zum heutigen Teaserbild für den Picdump wurde geliefert von:

Roeger



Welche Motive wünscht du dir?

Ein Spazierfisch, also ein Fisch mit Beinen, der in der linken Hand einen Regenschirm und in der rechten Hand einen Aktenkoffer hält. Er marschiert auf einem Spazierweg zielstrebig in eine Beiz mit dem Namen Chez Harôld.



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Gemeiner Spazierfisch auf grosser Reise



Et voilà:

bild: watson / shutterstock

Hast du auch eine grandiose Idee?

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Für alle, die den «Best of Kommentarspalte»-Teil überspringen wollen: Klickt einfach auf Picdump >>. Für alle anderen: Scrollt einfach weiter. 🙃

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Zum Schtiek-Bild:

PICDUMP >>

Bevor wir loslegen, müssen wir noch kurz über etwas abstimmen. 👆

Hier das Meme, nachher folgt die Frage dazu:

Nah-Aufnahme:

Die Frage: Umfrage Was geschieht, wenn das Kind da durchrutscht? Es wird zerraffelt! Ist doch logisch.

Nichts. Die Reibe ist falsch herum!

Ich dachte, wir sammeln hier für eine neue Brille für goschi?

Abstimmen 1 Es wird zerraffelt! Ist doch logisch. 33%

Nichts. Die Reibe ist falsch herum! 33%

Ich dachte, wir sammeln hier für eine neue Brille für goschi? 33%

Da dies nun geklärt wurde, fangen wir an!

Macht es euch gemütlich, es geht los.

via userinput

Die Uhr, die wir alle brauchen:

Falls du dich auch auf deinem heimischen Klo beobachtet fühlen willst:

Er muss, wenn er muss.

via userinput

365 Tage/24 Stunden

via userinput

🙂

via userinput

Wir alle kennen dieses Meme, aber ...

via knowyourmeme

... kennt ich euch die Doggo-Version davon?

via userinput

Aus der Kategorie: Gute Umsetzung, aber ... Nein danke.

via userinput

Und wenn wir schon bei Süssigkeiten-Kunst sind:

Mehr Back-«Kunst»: Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben

Immer.

via userinput

Weisste Bescheid.

via userinput

Schlechte Grüsse. Muss ich mir merken.

via userinput

🥰🥰🥰

«STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Achtung, ducken! Kommt flach:

via userinput

Wie nennt man etwas, das lustig und traurig zugleich ist?

Merk dir das:

Oh nein, sie haben den Tisch abgesperrt, jetzt können wir ja gar nicht mehr spielen. Buhuhuhu

via userinput

Er erinnert mich ein bisschen an das mittlere Kind:

Wenn du etwas sehr Grosses messen musst und nicht so genau weisst, wie du es messen sollst: Miss es einfach mit dir selbst.

Das Präsidenten-Amt hinterlässt seine Spuren:

Das hätte ich sein können.

via twitter/donttouchjames

Die neue Staffel ist echt gut.

via userinput

Apropos Serien ... Erkennst du diese 15 Serien an nur einem Bild?

Hat jemand Kirschen?

Och, ok.

via userinput

Zack, gehts dir schon besser!

Damit auch die Wiesn Zuhause ein voller Erfolg wird:

via userinput

Bewerbungsgespräche in Zeiten von Corona: «NACH IHREN SCHWÄCHEN HABE ICH GEFRAGT» – «WAAASSSS»

Warum.

Ich sage jetzt nicht, wie lange ich geglaubt habe, dass die wirklich so heissen ...

via userinput

Wenn du die ganze Nacht aufgeblieben bist:

Dinge, die mich in den Wahnsinn treiben:

via userinput / twitter/porkironandwine

Einfach so: Wer hat gesagt, dass es keine dummen Fragen gibt? Es gibt sie doch. Hier 41 davon

Wenn dich jemand fragt, welche Musik du hörst:

via userinput

Und wenn dich jemand fragt, wie es dir zurzeit so geht:

Damit wir auch heute was gelernt haben: Ein hilfreicher Lifehack!

Wenn du zu denen gehörst, die noch zur Arbeit gehen dürfen:

Nichts zu sehen hier, nur eine Katzenbiene. Kabiene. Bietze. Wie auch immer.

via userinput

Guys?

Und zwei Tage später dann so:

Währenddessen in einem schwedischen Kinderzimmer:

Auch für alle geeignet, die Fleisch essen:

via userinput

Wie ich mir jedes Haus eines Reichen in den USA nach «Tiger Kings» vorstelle:

via userinput

Weil jetzt ja alle wieder viel Zeit für Spieli mit der Familie haben 🥰

Wenn du dich zu oft über das «Live Laugh Love»-Schild deiner Mutter lustig gemacht hast:

via userinput

Und was habt ihr so gemacht?

via userinput

Ready für den Sommer? 🥳

via userinput

Wenn das Glas schon vorher wusste, dass du es fallen lassen wirst ...

via userinput

Meine Damen und Herren: Ein Auffahrunfall während des Lockdowns in Belgrad. Auch das ist eine Leistung.

via userinput

Schwerkraft? Was ist das?

via userinput

Jeff, du Trottel.

via reddit

Wieso soll man ein Werbegeschenk nicht tragen?

via reddit

Picknick-Tischchen für Eichhörnchen, weil ... man jetzt Zeit für solche Sachen hat.

via reddit

... ?

via reddit/mildlyinfuriating

Wer sagt es ihnen?

via reddit/mildlyinfuriating

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der Wiki-Eintrag des Tages:

Ein Wiki (hawaiisch für «schnell»), seltener auch WikiWiki oder WikiWeb genannt, ist eine Website, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt im Webbrowser bearbeitet und geändert werden können.

So, du hast es geschafft: Fertig für heute. Zum Abschluss noch ein paar schön-perfekte Dinge ...

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

😌

via reddit/oddlysatisfying

Und einfach so: Von «Big Fuck Hall» bis zu «Eliminate Horniness Essence» – die besten Übersetzungs-Fails

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter