Spass

Picdump

Picdump #320! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Gegenteiltag! Gruss, Picdump, äh, Dumppic 🙃

Guete Tag allersiits!

Okay, ich muss euch etwas sagen. Es ist gar nicht wirklich Gegenteiltag. Aber wenn man sich den heutigen Teaserbild-Wunsch durchliest, dann schon. Also ist jetzt einfach hier bei uns Gegenteiltag. Okay? Okay.

PS: Was wäre das Gegenteil von Picdump? Also das Gegenteil von Bilderablade ......... Textauflade? Hm. Nein, das gefällt mir nicht. Ich nehme eure Vorschläge gerne in der Kommentarspalte entgegen! Vielen Dank!

Die Idee zum heutigen Teaserbild für den Picdump wurde geliefert von:

fuego

Et voilà:

bild: watson / «blumen»: shutterstock

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Wir beginnen mit einem zauberhaften Gedicht, das mich via Mail erreicht hat 🥰

via userinput

PS:

Falls du schon das Eröffnungsgedicht für den nächsten Picdump geschrieben hast, schick es mir bitte: lina@watson.ch

Weiter geht's mit ... etwas ... Verwirrung:

via userinput

Merke: Wenn ein Puzzle-Teil fehlt, taucht es meist dann auf, wenn du das Puzzle auf die Strasse zum Verschenken stellst. 👍

via userinput

Ist es Kunst oder Pferdegaggi oder eventuell beides? Niemand weiss es so genau ...

Gibs Helm dasu?

via userinput / reddit/wasletztepreis

Shhhh...

Kann das jemand von euch? 🧐

via userinput

Man kann es ja mal probieren.

Hachja, Kinder. 🙂 – 24 Cartoons über das Eltern-Dasein

Sorry.

via twitter/ameliaelizalde

«Bitte keine weiteren Fragen mehr, danke»

via userinput

Ähm?

Ding mit Gesicht:

via userinput

Noch mehr Dinge mit Gesicht! :D -.- (:

Aufgepasst, es könnte auch dich treffen. Oder dich. Oder ... dich !

via userinput

Ok, vielen dank für die Untertitel

Worüber man halt so nachdenkt. 🙂

Klopf, klopf.

Neinnnnnnn.

Seid ihr alle bereit für Mai? Juhui

Immerhin einer weiss es zu schätzen.

Alle Mütter, immer:

Einfach so:

Es ist nicht alles NYC. ¯\_(ツ)_/¯

via imgur

It is, what it is... ¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯

Juhu, heute nur 2 Pizzen gegessen

7353

Weisheit für zwischendurch:

Mehr Weisheit für zwischendurch – History Porn Teil LXII: Geschichte in 25 Wahnsinns-Bildern

Sie hat nicht unrecht 🧐

via userinput

εδπρ

Jetzt, wo wir ja so bitz Zeit haben: Lest mal ein bisschen in euren alten Schulsachen. 🙂

via userinput

Vielleicht meldet sich ja jemand in der Kommentarspalte und will uns aufklären. 🙃

Hach, so schön, wie sich die Natur wieder erholt. 🥰

via userinput

Ok.

via userinput

Wenn dir jedes Meme der Welt in den Sinn kommt, aber keine einzige Antwort. 🙃

Traurig, aber wahr ...

via userinput

Hat da überhaupt irgendjemand mal auf «Nein» gedrückt?

Wo beschweren sich eigentlich die Karens dieser Welt so, wenn alle Restaurants zu haben?

via userinput

Weischwienimein?

via userinput

Hach, damals, als man noch gemeinsam ein Bier trinken konnte ...

Ähm?

Eine Pfütze, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Chunnsch drus?

Hier soll die Pfütze sein:

Wie wärs zum Abschluss mit noch ein paar weiteren Verwirrungen? Okgut!

Noch eine Pfütze:

via reddit

Interessanter Schatten 🤔

via reddit

Er könnte jeden hinter sich im Bus aus Versehen hypnotisieren:

via reddit

Und hier hätten wir das neueste iPhone-Modell: Das iPhone XS-Minimini.

Es ist nur eine Wolke vor dem Mond, es ist nur eine Wolke vor dem Mond, es ist nur eine Wolke vor dem Mond ...

via reddit

Wenn du vergessen hast, welcher Tag nach Leg-Day kommt ...

via reddit

Nein, ihre Pfoten sind nicht orange. Hilfe.

via reddit

Nein, das ist leider nicht Catdog im echten Leben.

via reddit

Nein, das ist kein Finger, das ist ein Smoothie.

via reddit

Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen: Monsieur Wurst

via reddit

Nein, die zwei Herren halten nicht Händchen.

via reddit

Und nein, er wird nicht in die Tiefe fallen.

via reddit

Mehr Illusionen:

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Büyükkale (türkisch für Grosse Burg) ist ein Felsrücken in der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša. Er war von der frühen Bronzezeit im späten 3. Jahrtausend v. Chr. bis in römische Zeit besiedelt. Schon vor der Ankunft der Hethiter in der Zeit der Hattier existierte eine befestigte Siedlung, ebenso in der Zeit der assyrischen Handelskolonien (Karumzeit).

Hier könnt ihr euch den Felsrücken angucken:

Vielleicht kommt es ja mal im Huber-Quizz vor, merken wir es uns mal besser. Haha.

Und jetzt, für lilie und alle anderen, die ein bisschen Motivation gebrauchen können ...

DAS ULTRASCHWIERIGE PICDUMP-QUIZ:

Quiz 1. Was heisst auf türkisch «grosse Burg»? Bülükkaya! Bakkayülü! Büyükkale! Resultat

Ah, fast vergessen: Damit wir auch heute was gelernt haben ...

via userinput

So, fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

PS: Rind und Schildkröte werden ziemlich beste Freunde

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

