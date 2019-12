Spass

Ta-ta-ta-taaaa: PICDUMP Nummer 300 ist da! 🎉

HALLO FRÜNDÄ.

Ich begrüsse euch herzlich zu Picdump Nummer 300!

300! 300! 300! 300! ...

gif: watson / keystone

Wir erinnern uns: Im letzten Picdump gab es eine kleine Verlosung von watson-Bags mit allerlei Kram drin.

Wer wollte, konnte zusätzlich einen Grund angeben, wieso man gewinnen sollte – und es gab sehr viele User, die sehr viele, sehr gute Gründe angegeben haben.

Und weil nicht nur ich, sondern auch ihr ein bisschen schmunzeln sollt, folgt hier nun eine random Liste einiger Gründe, wieso man gewinnen sollte. Manchmal musste ich auch einfach lachen, weil es so dümmlich war. Tchuligom.

Mit Dank an User «szust» für die Idee!

Ich sollte einen watson-Bag gewinnen, weil ...

Anm. d. Red.: Die Gründe wurden 1:1 übernommen.

Ich gerne Aromatbrötli esse. Tchuligoom

ich schwanger bin (momentan meine Begründung für alles...)

I hunger ha, ke göud und mit krams ishs furzä im sunneschiin viu besser

mir meine Bratwurst gesagt hat ich würde nie was gewinnen. Scheiss drauf hab ich gesagt. Ich zeigs dir :) (Anm. d. Red.: Bratwurst aus St. Gallä, der mit Emma ans Säuli-Renne will, bist du gemeint???)

Ich mir die Hand gebrochen habe und das alles mit der linken Hand schreiben musste.

Damit ich mit eine dicke Huhn auf Reisen gehen kann (passt genau in den goodie bag, so dass der Kopf noch rausschaut)

Es klingt sinnlos und nach verschwendeter Zeit,,, ich will es haben.

covfefe

weil... uh!😳 guck! 🎈 🚶🏻‍♂️ ...ein ballon...☺️

Rose sind rot, gib mir das Zeug.

...dem Herrn danach gelüstet.

... ich der jüngste User bin (46 Sekunden alt)

...ich die Eidechsenkönigin bin!

Baum.

mini Schwiegermuetter isch z Bsuech. En ganzi Wuuche. Mini SchwierigMuetter. Alte. HELP

das Lieblingslied meiner Schüler Despacito ist und sie es seit Wochen in JEDER Pause auf meinem Klavier spielen und singen...

ich gerade eben einer alten Dame geholfen habe am Ticketautomaten (so quasi als Orden, weil über die kleinen Helden des Tages nie berichtet wird...)

ich ein riesen ( okay, nur kleine 1m63) grosser fan von euch bin.

Ich diese Woche den Huber geschlagen habe! Ohni Bschisse! s1. mal nach gfühlte tuusig Sunntig!

ich Verlustängste habe... bitte nimm mir das Geschenk, dass ich in meinen Träumen schon erhalten habe nicht wieder weg!!

Otten!!! Und panden!! Und wegen bier bier bier, bett bett bett!

ich immer am Mittwoch extra frei habe für den PICDUMP arbeite extra nur 80%.

Tauben Spione der Regierung sind und ich es schon immer wusste 😎

ich weiss, wo ihr euer Büro habt 👊

ich noch nie #Lina4Weindoch kommentiert habe.

Weil mein depressives Lama sonst wieder rumpöbelt

das letzte was ich gewonnen habe am Grümpi 2003 war und zwar den Trostpreis für den Goalie mit den meisten Gegentoren :(

irgendeiner muss diese Bürde tragen und ich opfere mich für das Allgemeinwohl.

ich zum zweiten Vornamen Nelson heisse und das ja fast gleich klingt wie Watson.

Ein treuer Picdump-Konsument bin ... bei 300 Picdumps beträgt der volkswirtschaftliche Schaden bereits rund CHF 6000 in vertändelter Zeit. Danke euch, sonst hätte ich das Geld tatsächlich verdienen müssen 😂.

Ich bereits 2 watson-Bags habe und als Nichtraucher dringend noch mehr Feuerzeuge brauche.

ich den Gewinn für wohltätige Zwecke spende (meiner WG)

Ich auf der Bürotoilette sitze und mich freuen würde wenn meine Lebensentscheidungen mal belohnt werden würden.

picdump das beste von Mo-Do ist. Fr-So gibts besseres sorry

ich mit meinem Namen schon verloren habe und eine kleiner Gewinn gute Motivation wäre. (Anm. d. Red.: Den Namen kann man in der Tat nicht aussprechen.)

Weil ich am 29.11. 50 Jahre alt wurde und ich keinen Watson Bag geschenkt bekam (Anm. d. Red.: HAPPY BIRTHDAY!!!)

Das einzige, das ich in meinem 34 Jahre dauernden Leben je gewonnen habe, ein Pack Nastüechli war. Und zwar an einem Lottomatch in einem Klassenlager mit 4 Schulklassen, bei welchem ich als LETZTE dann auch noch Lotto hatte...

... ich nicht möchte, dass irgend ein Echsenmensch etwas gewinnt.

...ich als Berner Entwicklungshilfe aus Zürich brauchen könnte.

... ich doch schon Kevin heisse ;-)

Weil ihr nicht wisst, wo Riex ist (Anm. d. Red.: Habe gegooglet, sieht aus wie Ferien bei dir!)

ischli bedish



ich nutzloses Zeug teuer an Kinder auf dem Schulhof verticke

Ich mit einem Watson Bag hier auf dem Land so richtig Grossstadtfeeling herzaubern kann. + um meinen Vater darin herumzutragen

ich sehr gwundrig auf den Inhalt bin. Seit dem Kuhfladen-Roulette 1996, habe ich nichts mehr gewonnen. Und Ja, ich habe damals auf das richtige Feld getippt, auf das die Kuh geka...ihren Darm entleert hat. Sowas spielen wir hier in Winterthur.

ich mir beim Kopfsprung immer die Nase zu halte.

Wieso nicht? Wenn nicht ich wer dann? Tanooki Stormtrooper?? Pfff...

ich gif immerno als "jif" usspräche tuen

Ein Watson-Bag den brauch ich sehr, vong Style und auch vong Inhalt her. Für mich packt Watson-Krimskrams ein, für Anna soll'n es Delfine sein! Dieser Reim, der ist doch dumm. Deshalb sorry – und ok tchuligom.

...ich total traurig bin, weil mein Tuperware mit dem Mitragessen undicht ist. Adieu Sosse :(

... ich bereits meinen Stuhlgang an den Picdump angepasst habe.

ich 1kg Glückskekse gegessen habe und jetzt Bauchschmerzen habe

... ansonsten komme ich zur Hauptredaktion und bewerfe euch mit alten Schoggi-Brötli und lauwarmen Kaffee. Muhahaha. Ha. (Anm. d. Red.: Hauptredaktion klingt so, als hätten wir mehr als 1 Redaktion. Wir haben aber nur 1. Danke für deine Gaben. 😘)

... ich sonst nie etwas gestohlen habe! Ausserdem bin ich kreativ, teamfähig, belastbar und kreativ.

Schwede bin und eigentlich Walterson heissen müsste und somit grundsätzlich mit dem Son von Wat verwandt bin (bitzeli gesucht, 's ist aber auch noch früh...)

ich eigentlich ein lieber mensch bin. hat nur noch keiner gemerkt. seid die ERSTEN! bitte...

ich sonst mit meiner Blick-am-Abend-Mütze rumlaufen muss.

ich würde mich riesig freuen, mein Kuseng würde sich riesig freuen (der ist dumm, der freut sich wirkich)

ich sonst ein Weindoch machen müsste über all diese Wettbewerbe, in denen man all seine Daten angibt und sowieso nicht gewinnt - das wollen wir einander ersparen, nicht? :)

rück das Geschenk raus du Echsenmensch!

Keksgnom

Ich seit dem ersten Pic Dump dabei bin und somit quasi ein Picdump Eidgenosse bin... EIDGENOSSE.. pftelli... nöd so en spöter dezuegstossene fremde Picdump imigrant... därigs zügs... wo nur da ane chömed zum eusi Watson Bags wegnäh..ok ich hör jetzt uf.

ich bei 380 Kommentaren einen 12.50 Herz-Quotienten habe. (Anm. d. Red.: Wer bietet mehr?)

...mich als guter Schweizer sofort einreihe wenn es etwas gratis zu haben gibt.

Und stellvertretend für öppe 800 Gründe: ... ich Watson und seine Community genial und absolut einzigartig finde!

Insgesamt waren es über 1000 Einträge – und ich habe alle mit dem grössten Vergnügen durchgelesen. Es waren sehr viele, sehr herzige Nachrichten darunter. Danke euch allen, ihr seid wirklich super User! 😢

Für 10 von euch ist ein Päckli unterwegs!

(Konnte mich nicht für einen Gewinner entscheiden, daher habe ich einfach blind gescrollt und gestoppt.)

Und an all jene, die nicht gewonnen haben: Seid nicht traurig, ihr seid trotzdem super. Ihr seid sogar so super, dass ihr eure Supprigkeit nicht extra noch mit einem Bag zeigen müsst, wie die anderen 10 Blöffsäcke. 🙃

SO UND JETZT: NOCH MEHR SUPER! Ding, ding ding!

Wir beginnen den User-Input mit 1 Jubliäums-Meme:

Weiter gehts ...

Wenn du 1x das deutsche Wort «bangen» auf Englisch ausgesprochen hast, kannst du nie wieder nicht lachen bei solchen Headlines ...

Wo ist das Nüsschen?

Es wird sehr früh dunkel, Freunde. Ufpasse! ☝️

via reddit

Bewusst geniessen! Und das am besten ... nun ja ... oft. 🙃

via userinput

Wenn du den Slaven-Squad perfektioniert hast:

via reddit

Was letzte Rathaus?

via userinput

Man sollte die Dinge, die man schreibt, öfters mal LAUT VORLESEN.

Was sollte man sonst auf diese Streichkissen drucken als ... das Gesicht von Nicolas Cage? Ebä.

via userinput

NOCH MEHR KING OF ZE INTERNETS:

Leute, wir haben dieses Sprichwort unser Leben lang falsch benutzt!

via userinput

Kunst für zwischendurch: Baby-Yoda in Frankreich 🥰

Best. Cosplay. Ever. – Johnny Depp in ALL seinen Rollen. Haha.

via userinput

Der Geist von Simba. Oder so.

via userinput

Damit du auch heute was gelernt hast: Die Synchronsprecher in Der König der Löwen

Ich will auch solche Fenster. Mo, ist es erlaubt solche Fenster für ein besseres Wörkpleisinvrerwer zu kriegen?

Interessant: Damit man weiss, auf welchem Stockwerk man sich befindet, hats hier diese Dinger am Geländer.

via userinput

Hässiges Herziges Chätzli für eifach so:

Wenn dich jemand fragt, wie es mit deiner ersten eigenen Firma so läuft:

via userinput

Mit freundlichem Gruss aus dem Paralleluniversum!

Noch mehr Paralleluniversum!

Ist es Kunst oder kann es weg?

Wenn wir schon dabei sind: HUNGER ...

Wenn du ein Gruppenfoto mit all deinen Drölf Zillionen Haustieren machen willst – UND ES TATSÄCHLICH FUNKTIONIERT.

Wichtig. Aus Gründen.

Es ist nicht falsch.

Ich weiss zwar nicht so genau was passiert ist, aber die allgemeine Vermutung ist: Der Frosch wollte die Spinne fressen, die Spinne hat den Frosch während des Gefressenwerdens gebissen/vergiftet – und gestorben sind sie dann beide. Ok? Ok.

via imgur

Man kann es ja mal versuchen.

Wer will einen schönen, fast intakten, Glastisch? Hier entlang:

via reddit/wasletztepreis

Weil wirs schon lange nicht mehr durchgeguckt haben: Ein paar Kleinanzeigen-Klassiker 🙃

Man tut, was man kann.

🥰

via userinput

Wenn die Französisch- und Spanisch-Lehrerin nebeneinander unterrichten:

Wenn das Kind GANZ GENAU weiss, was es will:

via userinput

Alte Gemälde neu interpretiert, heute: Schlafparalyse

GAME. OVER. – Alle anderen Argumente sind hinfällig.

via imgur

Das war knapp.

Und nun, die wichtigste Grafik für heute:

via userinput / reddit/mildlyinteresting

Ich dachte immer, diese Menschen gäbe es nur im Internet. Aber ich habe mich offenbar geirrt.

via userinput

Achtung, ganz flach.

Was passiert, wenn man ein Hundegesichtlein in einen Pinguin bastelt: Das.

Wenn du Musik hörst und «shuffle» drin hast:

via imgur

Gruss an alle, die irgendwas mit Menschen arbeiten.

via userinput

Wieso dieses Mal statt eines Weihnachtsbaumes nicht mal ... was anderes dekorieren?

via imgur

Ihr merkt schon, es wird auch bei uns ein bisschen weihnachtlich ... Darum: Lifehack!

via memecreatorapp

DINGE MIT GESICHT.

HUND MIT HUND.

Währenddessen auf dem Pausenplatz:

via userinput / twitter/nvkedbaby

Ich, wenn ich euch sage, dass ihr ganz ok super seid:

Währenddessen auf Twitter:

Immer noch Twitter ...

Breaking News. Schlimm, schlimm, schlimm.

via userinput

Aus der Kategorie: Hilfreiche Produktbewertungen.

via userinput

Und zum Abschluss, damit du auch noch was RICHTIGES gelernt hast:

via reddit/mildlyinteresting

Ou, fast vergessen: Random Wiki-Fakt des Tages

Kartoffel (Slang) ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Deutsche im interkulturellen Zusammenhang. Sie kann beleidigend, aber auch humorvoll oder als Selbstbezeichnung verwendet werden.

Es gibt tatsächlich einen Wikipediartikel für Kartoffel (Slang). Ich bin ein wenig überrascht. Und muss nun darüber nachdenken.

In diesem Sinne: Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

Einfach so: Baby-Esel.

