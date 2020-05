Spass

Picdump

Picdump #323! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Keine Zeit für intellente Titel: PICDUMP! 🏄‍♀️

Damen und Herren, ...

Die Idee zum Bild wurde geliefert von:

SaraSera

Was soll ich malen?

Glückliche Boomerin, die durchs Internet surft

Welchen Titel soll das Werk tragen?

Glückliche Boomerin, die durchs Internet surft – Das Gemälde



Et voilà:

bild: watson feat. shutterstock

Inspiriert von diesem Bild, das so alt wie das Internet selbst ist: via knowyourmeme

PS: Das Teaserbild-Formular macht jetzt mal bitz Pause, es befinden sich nämlich über 500 Ideen da drin ... 😬

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PS: Eventuell spricht man das so aus.

PICDUMP >>

Können wir den Picdump gestern anschauen?

Sorry, aber Datenschutz und so.

Ok, noch eine Perle aus den Tiefen des Kleinanzeigenmeers:

Irgendjemand fühlt sich immer angegriffen. ¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Ein 2500 Jahre altes Tattoo einer sibirischen Prinzessin:

Was? Es steht doch da KLAR UND DEUTLICH und winzig.

via userinput

Geschenke? Welche Geschenke?

via userinput

Cool, Clickbait gibts jetzt auch per Post.

via userinput

Hallo. 🙂

Wieso bin ich nicht drauf gekommen?

via userinput

David Bowie als Tilda Swinton und Tilda Swinton als David Bowie:

via userinput

Wer will ein Stück Kuchen?

Wie diese legendäre Konversation heutzutage enden würde:

via userinput

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Man tut, was man kann.

via userinput

Wenn du seit der Restaurantöffnung vor 100 Jahren nur 1x Pfeffer nachfüllen musstest:

Tchuligom, ich musste lachen.

Was ich meine, wenn ich nach dem Essen sage, dass ich randvoll bin.

via userinput

Apropos Essen: Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben

Es folgen ein paar ausgewählte Stücke aus der Kategorie «Interessant... 🤔»: Dieser Apple-Store in Taiwan, der wie ein Macbook aussieht

Interessant ... 🤔: Dieser Stein, der wie eine angefressen Kartoffel aussieht

Interessant ... 🤔: Dieser Waldi, der einen perfekten Kreis auf seinem Fell trägt

Interessant ... 🤔: Diese ganze Kartoffel in der Chips-Tüte

Interessant ... 🤔: Diese Warnung in einem Schulbuch

Interessant ... 🤔: Dieser Van mit einem Supernintendo-Anschluss

Interessant ... 🤔: Der Fuss eines Chamäleons

Interessant ... 🤔: 70 Bilder der Fashion Week in Tokio, die auch für Modemuffel interessant sind

Merke: Wenn irgendwo draufsteht, dass es nicht verflucht ist, ---- ist es verflucht.

Mutantendebbeeri für zwischendurch:

Er sollte sofort Lotto spielen.

Damit wir auch heute was gelernt haben: 14 sehr spezifische Food-Phobien

Währenddessen macht Harold Karriere in Japan:

via userinput/sprassprediger.com

Hauptsache «Gluten free».

via userinput

Damit wir auch heute gelernt haben, wie man sich richtig ausdrückt:

via userinput

Ich möchte gerne lösen!

via userinput

Wenn dich jemand fragt, wie dein Tag so läuft.

via userinput

Selbstverständlich ist das nur Zufall.

via userinput

Das BÖSESTEN, das einem überhaupt nur einfallen kann ...

*Huiiiii*

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Wenn du beim Bewerbungsgespräch nach deinen Talenten gefragt wirst:

via userinput

PS: Es verhält sich mit den meisten Dingen so. Auch mit dem Penis selbst.

via userinput

Warum du niemandem vertrauen solltest:

via userinput

Besser we nüt 🙃

via userinput

*Von meinen Adiletten aus gesendet

via userinput

Aber, ...

via userinput

Mit Gruss an User «Drummer»

via userinput

Wie sicher sind wir uns, dass Katzen nicht lesen können?

«Ich suche ein Buch, es ist *so* gross, wo stehen die *so*-grossen?»

via userinput

Und das meine Damen und Herren ist ein Taucheranzug aus dem 18. Jahrhundert:

Noch mehr interessante Bilder: History Porn Teil LXII

Geschrei in 3, 2, ...

via userinput

Es gibt zwei Sorten von Menschen:

via userinput

PICDUMPR = 100 %

via userinput

Du bist geliefert. :)

via userinput

Liest du es auch mit Ricky Martins Stimme?

Mein Mami weiss vermutlich nicht mal, dass man die schliessen kann.

via userinput

Gruss an alle ins Home Office!

via userinput

Eine berechtigte Frage.

via userinput

Unter anderen Umständen hätte er Recht.

via userinput

Vielen Dank, Problem gelöst.

via userinput

🙃

via userinput

Füsse hoch!

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

«You Keep Me Hangin’ On» ist ein Lied der Supremes, das von dem Trio Holland–Dozier–Holland geschrieben und produziert wurde. Der Song wurde am 12. Oktober 1966 veröffentlicht und war in den USA ein Nummer-eins-Hit.

1986 nahm Kim Wilde (feat. Nena) den Klassiker neu auf. Das Cover wurde weltweit am 19. September 1986 veröffentlicht und war in den USA, Kanada, Australien und Norwegen ein Nummer-eins-Hit.

Wer will einen Ohrwurm? Ta-da:

Damit wären wir auch schon wieder fertig für heute.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für all eure Lustigkeiten per Mail! Ihr dürft mir gerne noch mehr schicken: lina@watson.ch. Vielen Dank! Und ...

... Tschüüüss. Bis nächsten Mittwoch!

Guck dir noch ein bisschen Harold an, bevor es zur Kommentarspalte geht!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter