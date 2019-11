Spass

Picdump

Picdump #297! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



harold: shutterstock

Es ist Zeit für deine 5 Minuten am Tag: PICDUMP!

HALLO FRÜNDÄ.

Denkt euch hier einfach eine lustige Einleitung mit irgendwelchen amüsanten Bemerkungen übers Wetter. Und tut so, als würde hier noch ein geistreicher Witz über die verbleibenden Tage bis zum Wochenende und so weiter und so blabla stehen.

Seid ihr so weit? Amüsiert und in bester Laune???

Gut. Dann können wir nun starten mit ...

... Lustigkeiten aus der Kommentarspalte! Von euch, für euch (und vor allem: für mich 🙃):

Looooossss

Und jetzt schnell: Schaut alle nach, ob euer Bostitch auch ein Gesicht hat! 😑

Noch mehr Dinge mit Gesicht 🤡

Weiter geht's ...

... mit einer mittelalterlichen Begrüssung von unserem persönlichen Memelord DaveTheBrave:

via userinput

Aber haltet ein! Da ist noch mehr!

via userinput

Und zum Abschluss noch eine Auswahl von neu interpretierten Memes für den täglichen Gebrauch. Viel Spass!

Und danke, Dave! 👀

via userinput

via userinput

via userinput

Und wer hier gemeint sein könnte, erschliesst sich mir aus dem Kontext leider nicht. 🤔

via userinput

Weiter geht's ...

#jesuiskamera

via giphy

Wenn dein Nachbar aussieht, als würden drei Kinder versuchen, wie ein Erwachsener auszusehen

Wenn der Schacht aus Versehen seine Umgebung angezogen hat:

Habe ich Blackdump gehört? Nein, habe ich nicht, weil:

Motivation: 1000!

Habt ihr gewusst, dass wir einige Witze verpassen, weil unsere supercoolen Bildschirme den oberen Teil abschneiden? 😑

Jeder sieht das, was er sehen will:

via userinput

Du, wenn du Witze über die Kinder deiner Freunde machst, vs. du, wenn deine Freunde Witze über dein Haustier machen

Die Antwort kam für alle überraschend.

via userinput

Etwas, das nicht nur auf der Autobahn wichtig ist: Abstand.

via userinput

Damit du auch heute 1 oder 2 Dinge gelernt hast:

Damit wir uns alle ein bisschen weniger aufregen bzw. genau wissen, wie lange wir uns aufregen können:

via userinput

Was man nicht alles findet, wenn man sich durch alte Chatverläufe scrollt ... 🤦‍♀️

aus dem archiv

Frage: Was ist das?

Antwort: Es ist ...

via userinput

Damit du dir mal vorstellen kannst, wie GROSS die Pyramiden eigentlich sind:

Und wenn wir schon dabei sind: So gross ist ein Mammutbaum (Redwood).

Und hier hätten wir noch Michelangelos David:

Und damit wir heute noch mehr gelernt haben: Eine Karte von Lauten und wo sie im Mund erzeugt werden.

Dinge, die vor allem Menschen im Bereich Kinderbetreuung lustig finden:

Eine Kette, gefertigt aus der Mine eines Bleistifts:

Mit freundlichem Gruss an Oliver Baroni. 🙃

Und wenn er nicht gestorben ist, dann wartet er noch heute. ✨

via userinput

Und damit wir das auch mal noch geklärt haben:

Irgendwo auf diesem Bild ist ein 5. Schwein versteckt. Siehst du es? ...

via userinput

Ta-da! Hier ist es:

Ihr wisst schon, da, wo die Batterien drin sind. Und das andere Ding da.

RIP, Boomer.

Wenn du Ferien hast und der Rest deiner Mitbewohner arbeiten muss ...

Nope, nein, nä-ä.

Das? Ach, das ist nur eine ... Zwiebel.

Wir alle kennen so eine Bedienung ...

Und wie wir alle wissen, hat jedes Schild seine Geschichte. Manche will man aber wirklich nicht hören ...

Wirklich nicht.

via userinput

Dieser eine Typ, der gerne mal ein cooles englisches Wort in seine Sätze packt:

via userinput

Die Leiden der Lehrpersonen in einer Aufgabe zusammengefasst:

via userinput

Alle Mütter. Immer.

Wenn deine Playlist auf shuffle ist, aber die Songs trotzdem PERFEKT zueinander passen:

Ich als Tischler:

via userinput

skater88@..., skatergirl89@..., skatergirl90@...

Herziger Comic für zwischendurch:

Pew, pew, pew!

via userinput

Wenn's grün wird und die Karre vor dir nicht nach 0,2 Sekunden losfährt:

via userinput

Ich weiss, kaum zu glauben, aber: Eine Eidechse ist auf diesem Stamm. Siehst du sie?

Für alle, die ein bisschen verzweifelt sind, die Lösung:

So, wir neigen uns dem Ende zu. Darum folgen jetzt:

Memes, die uns glücklich(er) machen. 🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

🥰

via mrlovenstein

Und damit wir heute auch noch was Richtiges gelernt haben, folgt hier der Random-Wikipedia-Eintrag des Tages:

«Badger, Badger, Badger ist ein frühes Internet-Phänomen bzw. Meme aus dem Jahr 2003. Dieses beruht auf einer mit Musik und sinnlosem* Text unterlegten Flashanimation von Jonti Picking, in der rhythmisch zappelnde Dachse (engl.: Badger), Pilze und eine Schlange vorkommen.»

...

*Ähm, «sinnlos», Wikipedia? SINNLOS? ...

DAS SOLL SINNLOS SEIN?

Wie auch immer: Ich gratuliere! Du hast es jetzt also doch noch aus dem Picdump raus geschafft. So mehr oder weniger.

In diesem Sinne: Tschüss! Wir sehen uns nächste Woche wieder! Bis dahin ...

DENKT IMMER DRAN, LEUTE:

Und damit es noch schöner wird, wisst ihr alle, was ihr zu tun habt ...

gif: watson / giphy

Und damit du NOCH MEHR gelernt hast:

Wenn Essen Angst macht – 14 sehr spezifische Food-Phobien

