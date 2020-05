Spass

Picdump

Picdump #324! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Und jetzt: 5 Minuten Luft anhalten! 🐡 PICDUMP!

Damen, Herren, Kinders ...

Die Idee zum Bild wurde geliefert von:

Katzini

Was soll ich malen?

Da wir viel im Weltall unterwegs waren, wie wäre es mal mit Spass im Meer? Mit Harold als Taucher. Und 1 dicken Fischhuhn. :-)



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Harold der kleine Meerjungmann

Et voilà:

bild: watson / mit material von shutterstock

Wie lange kannst du eigentlich die Luft anhalten? Hopp, alle schnell ausprobieren :) ca. 1 Minute ca. 2 Minuten ca. 3 Minuten ca. 4 Minuten ca. 5 Minuten Ich bin ein Fisch

PS: Das Teaserbild-Formular macht immer noch ein bisschen Pause, es befinden sich über 500 Ideen da drin ... 😬

Du willst Best-of-Kommentare überspringen? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Und auf Pro7 so:

PICDUMP >>

Im Homeoffice ist halt alles ein bisschen anstrengender ...

G👀d.

1 Stick-Talent für zwischendurch:

via userinput

Für alle, die gerade Prüfungen haben ... Viel Glück. :)

Die kürzeste Hunde-Rennbahn der Welt:

via userinput

«Ich sehe alles. 🙂»

via userinput

Wie die Menschen vor YouTube ge-rickrolled wurden:

Währenddessen auf meiner «Animal Crossing»-Insel ... 🤔

via userinput

Der Beweis, dass nicht alle Kleinanzeigen-Konversationen in einer Katastrophe enden müssen:

via reddit/bestofkleinanzeigen

Aber so ist natürlich schon besser. Haha.

via reddit/bestofkleinanzeigen

Wollen wir uns noch ein paar anschauen? Ja, aber erst zum Schluss! 🙃 Aso guet! Die Umfrage hat gesprochen.

Die Bettlaken wurden der Schrift nach vor 100 Jahren das letzte Mal gewechselt:

via userinput

Ich wollte heute sowieso nicht mehr schlafen, danke Zukkihund.

PS: Danke einewäg für all die Lustigkeiten, Zukki! Dankt auch ihr Zukkihund und folgt ihm auf Instagram. Vielleicht kriegt er ja dann auch mal einen Werbedeal oder so. 🙃

Wörschterscheierschrhschrh via userinput

90% Chance, dass es ein Böög ist.

via userinput

So richtig?

via userinput

Bitte für den Ohrwurm.

via userinput

Und damit wir heute auch noch was Richtiges gelernt haben:

via userinput

Wenn du dir das nächste Mal wünschst, dass dein Haustier sprechen kann – denk nochmal nach.

Dabei fing es so gut an ...

Wer von euch war der Electro-Rex?

Fast ...

Und alle Türme: Huiiiii

Haha. Dümmlich.

Warum ist das so?

via userinput

Oder mein Stoffnastüechli?

Alles ist besser, wenn es im Ofen erhitzt wird. ALLES.

via userinput

Wer kann länger auf den Boden starren?

Dabei könnte alles so einfach sein ...

via userinput

«Erinnerst du dich noch an den Döner ‹mit viel Scharf und Zwiebeln› gestern? Ich auch ...»

Hoi zäme!

Wie könnt ihr es wagen

Ok, ich musste laut lachen.

via userinput

😐

via userinput

«Was? Eure Hochzeit am Arsch der Welt findet leider nicht statt diesen Sommer? So schaaaaad ... »

Ich dachte nur Katzen wären so ...

Da ist die Tür.

Überraschung für zwischendurch:

Überraschung für zwischendurch aus einem anderen Winkel: bild: watson

Überraschung, noch bitz weiter gedreht:

Hartgesottene watson-Fans erinnern sich an dieses wunderschöne Stück, das unser aller Doppelnamen-Lord Jodok Meier in dieser Story erstmals präsentierte. Nun, Freunde, es ist so: Wir haben tatsächlich ein paar davon produzieren lassen und verlosen sie! Willst du eine? Füll dieses Formular aus. Viel Glück!

Was?

via userinput

Man's not hot, ... never hot!

via userinput

Universalregel:

¯\_(ツ)_/¯

Spock ist so gescheit.

via userinput

Wenn du ins Kino gehst und keine Lust hast 20 Franken für 4 Popcorn auszugeben:

Vielen Dank, Pooh.

via userinput

«Warum lachst du? Was schaust du dir da an?» –

«Ach, nichts, ...»​

via userinput

Wenn jemand mehr deutsche Memes verlangt:

via userinput

Und da wir uns ungebremst dem Ende nähern ... Kleinanzeigen zum Abschluss!

Was letzte exkwisite Möbel?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Autokorrektur?

via reddit/wasletztepreis

Was letztes Hatschi?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte normale Mensch?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte alles andere, ausser das, was Sie anbieten?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Alternative?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Prozentrechnung?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Schnutenverstecker?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Referenz nicht verstanden?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Scheiss?

Was letzte Eisbecher?

via reddit/wasletztepreis

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

«Wiese mit Blumen unter Gewitterhimmel» (französisch Paysage sous un ciel mouvementé) ist ein Gemälde des niederländischen Malers Vincent van Gogh aus dem Jahr 1888 oder 1889. Das in Öl auf Leinwand gemalte Bild hat die Abmessungen 60 cm × 73 cm.

Es gehört zu einer Reihe von Landschaftsbildern, die van Gogh während seines Aufenthaltes in der Provence malte. Das Gemälde befindet sich in einer Privatsammlung.

bild: Vincent van Gogh/public domain

Zum Abschluss noch eine kleine Gruppenaktivität:

So, bis nächsten Mittwoch, Leute! :)

Mehr, mehr, mehr: «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

