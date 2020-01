Spass

Picdump

Picdump #305! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



via shutterstock / watson

PICDUMP! Wer lässt alles stehen und liegen und klickt mich an? Genau.

Der heutige Picdump ist Flavia, Stefan und Roman gewidmet. Ich hoffe, eure Döner waren ausgesprochen fein.

HALLO FRÜNDÄ.

Heute ist ein besonderer Tag, weil: Heute, endlich, nach so vielen Wochen, beginnen wir den mal wieder mit ...

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🙃

Weiter geht's ...

... mit noch einem Einblick ins Parallel-Universum!

via userinput / Hoi phlaubip

Hach ja, das schöne Parallel-Universum ...

🥰🥰🥰

Und damit wir auch schon ganz am Anfang etwas Wissenswertes aus diesem Picdump mitnehmen können:

via userinput

Auch wunderschön anzusehen:

Putin sammelt Pilze in Sibirien 🙃

Der Held des Tages:

via reddit

Dreh dein Handy.

via imgur

Immer noch eine meiner absoluten Lieblings-Headlines. Haha.

via userinput / daily things

Damit du heute noch mehr gelernt hast:

Wenn du so arschig bist, dass du diese Dinger aufstellst, damit Obdachlose nicht auf deinem Grundstück schlafen: ZACK, HOCHBETT.

via userinput

Krass.

via userinput /didyouknowblog.com

Warte, jemand übersetzt diese Headline schnell für dich!

Lifehack, der dein Leben wirklich um einiges leichter machen wird, für zwischendurch:

via userinput

Wusstest du, dass es in Indonesien eine Kirche in der Form eines Hühnchens einer Taube gibt? Ich auch nicht.

Aus dem entsprechenden Wiki-Eintrag: Die im Volksmund so genannte Gereja Ayam ist ein Kirchengebäude in der Nähe der indonesischen Stadt Magelang auf der Insel Java. Das ungewöhnliche Gebäude ist in seiner Form eigentlich einer Taube nachempfunden. Viele Besucher meinen aber, die Kirche gleiche mehr einer am Boden hockenden Henne, weswegen sie auch «Hühnchenkirche» genannt wird.

Tja.

Achtung, Verwechslungsgefahr. ☝️

via userinput

Was kam nach den Dinosauriern? Genau: Das hier. Hilfe.

via userinput

Und das hier gab's auch mal. Hilfe2.

Ist übrigens nicht viel besser geworden über die Jahre ...

Welches Smiley vereint bitzli lustig & sehr traurig?

via reddit/funnyandsad /twitter/maddyboyd11

Wenn die Realität bereits so irre Schlagzeilen macht, dass du als Satire-Blatt in eine Not gerätst ...

via theonion

Du musst noch weit scrollen. Hier, nimm das hier mit:

Wenn du für die ganze Familie fröhliche Pancake-Gesichter machen willst und ...

... den Pancake wendest. 🙃

Wenn du es an die Scheibe klopfen hörst und nachschauen gehst – und das siehst.

via reddit

Der Kommentar.

USA! USA!

Wir sehen hier: Das Skelett eines Kugelfisches.

via reddit

Ich, wenn ich ganz aufgeregt bin und eine Geschichte SUPER GUT erzählen will:

🥰, 🥰 und 🥰

Gib Geld.

via userinput

Nach all den Jahren weiss man, wem man wirklich vertrauen kann:

Wenn du endlich rausgefunden hast, wer für all den Mist in deinem Leben verantwortlich ist:

Wer gehört auch schon zum Club der alten Säcke?

Wenn dich jemand fragt, was du am Wochenende vorhast:

Pizza. In jeder Form.

Lol.

via userinput

1-mal geblinzelt und ZACK! ...

Wenn du von deiner Oma «süsse Pischi-Hosen» bekommst ...

«Wir sind nur Freunde, Schatz!»

Bitte überall einbauen, danke.

Wenn du diesen einen Freund mitnimmst ...

Nein.

TRENNUNG.

Mit liebem Gruss an all unsere österreichischen Freunde.

via userinput

Wie ältere Menschen in Disney-Produktionen aussehen – und wie sie in japanischen Zeichentrickfilmen aussehen:

Nur noch 10 Minuten ...

via userinput

Ich hab' leider auch keine. ¯\_(ツ)_/¯

via twitter/el_branbran

Wenn du bei jemandem motzt und dir die Person einen richtigen Ratschlag gibt, du aber eigentlich nur motzen willst:

via userinput

Frage ein für allemal beantwortet:

via userinput

😬😬😬

via twitter/briantylercohen

Diese Socken sollten in allen Fitness-Studios Pflicht sein.

Wie die Kleider an der Puppe aussahen – und wie an dir ...

via userinput

Zement? Pff, kein Problem für Löwenzahn.

via userinput

Auf dem Männer-WC eines Restaurants: Ein eingerahmter Ausraster mit dem Titel «Fragile Masculinity».

via reddit

Dude.

via userinput

Mein Vater würde die sofort kaufen. So-fort.

via userinput

Was letzte Zeugenschutzprogramm?

via userinput

Wenn sich Bruder und Schwester etwas «teilen» sollen. Haha.

via userinput

Und damit du auch heute was Richtiges gelernt hast, der Wiki-Eintrag des Tages:

Die Antonow An-225 «Mrija» (ukrainisch Антонов Ан-225 Мрія, dt. «Traum», NATO-Codename Cossack) ist ein von O. K. Antonow in der Sowjetunion entwickeltes sechsstrahliges Frachtflugzeug. Bis zum Abheben des Roc der Firma Stratolaunch am 13. April 2019 war es in Bezug auf die Flügelspannweite das grösste im Einsatz befindliche Flugzeug der Welt.

Das Ding ist mit seinen 84 Metern länger als der erste Flugversuch von den Gebrüdern Wright (37 Meter): via reddit

So, damit war's das nun für heute, Leute. Tschauuu, oder wie wir ab heute sagen:

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...

gif: watson / giphy

