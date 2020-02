Spass

Picdump

Picdump #309! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Ich kann nichts dafür, das Bild wurde gewünscht. Gruss, PICDUMP

HALLO FRÜNDÄ.

Die Idee zum heutigen Teaserbild wurde geliefert von:

Luuki



Welche Motive wünschst du dir?

Krake mit Rollschuhen serviert einen Coupe Dänemark



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Viertelvorchaos



Et voilà:

bild/bearbeitung: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine grandiose Idee? HER DAMIT!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und nun, ...

... zu unserem VelociPastor-Vorhaben: DIE DVD SOLLTE DIESE WOCHE ENDLICH ANKOMMEN.

Dann muss ich diesen grandiosen Film also nur noch schauen, bewerten und dann geht das Päkli auch schon auf seine grosse Reise zu euch allen – und zwar schön der Reihe nach. Also in der Reihenfolge, in der ihr euch angemeldet habt.

Es ist nun allerdings so, dass sich über 200 Leute angemeldet haben. Gehen wir davon aus, dass jeder die DVD so plus-minus eine Woche behält, dann, ja ... könnt ihr euch ausrechnen, wie lange sie unterwegs sein wird. 🙃 Ihr könnt ja immer wieder mal einen Zwischenstand hier in die Kommentarspalte posten!

PS: Es werden alle Teilnehmer berücksichtigt, die sich bis Dienstag, 11. Februar, 10 Uhr angemeldet haben. Wenn die DVD nach tausend Jahren wieder in der watson-Redaktion ist, können wir sie ja dann nochmals auf Reise schicken. 🏄

Und jetzt: BEST OF KOMMENTARSPALTE!

Wer könnte das wohl sein, hmmmmmm 🤔

Bisch scho debii? Chumm au in Club vo dä Coolä: Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Hallo. Habe euch schon erwartet. Es geht los.

Man nennt es «Stil», schlag es nach.

Immerhin passt die Stilrichtung zu den restlichen Tattoos: Grümpelig.

via userinput

Wenn du wieder mal ein SEHR gutes Blatt gezogen hast. #winning

via userinput

Wenn du deiner Gans zum neuen Schultag neue Schüehli gekauft hast:

via userinput

Muss ja nicht jeder gleich sehen, wie arm du wirklich bist.

via userinput

Wenn man im Lexikon das Wort «Stolz» nachschlägt, kommt folgendes Bild:

Und wenn man im Lexikon nach «🤔» sucht, kommt das:

via userinput

Ich weiss nicht genau, was es ist, aber es ist schön und ich möchte es auch ein bisschen essen.

via userinput

Ein Problem, das wir alle schon mal hatten ...

via reddit/bestofkleinanzeigen

Vielleicht ist der Automat gar nicht so weit oben, sondern sie einfach unglaublich klein 🤔

via userinput

«Hey guys, it's me»

via reddit/memes

Romantische Schneekugel für Realisten:

via userinput

Warum.

via userinput

Wenn du nachdenklich wirken willst, aber auch so, dass die Leute noch merken, dass du nicht ganz dicht bist. 🙂

Was früher als «krass» galt:

Kannst du mit Papaya zahlen?

via reddit/wasletztepreis

Wenn dich deine Eltern alleine in Amerika gelassen haben und du ein unheimliches Geräusch hörst:

Fast.

One, two, three ...

¯\_(ツ)_/¯

Hipster-Level: 1 Zillion.

Eine berechtigte Frage.

Ich will es.

Das perfekte Trio existiert ni-

Was ist hier gerade passiert?

via reddir/wASLETZTEPREIS

20 Momente bitte, komme gleich.

🤭

Wie schnell die Zeit doch vergeht ...

Ich verstehe nicht, wie man die sonst essen kann.

via userinput

Man lernt nie aus!

via userinput

Darum: Lernen auch wir heute noch was!

via userinput

#TakeMeBack

via userinput

Jeder, der eine Katze hat, kennt es:

Yay.

«ICH. HABE. ES. EUCH. GESAGT.»

Der Auserwählte.

via userinput

Egal, wie schlecht dein Tag läuft, wenn man DAS hier gesehen hat, kann es nur gut werden:

🥰

Früher war alles so viel einfacher.

via userinput

Du im Internet vs. du im echten Leben

via userinput

Mist, schon wieder. 🤦‍♀️

Wenn du alles werden kannst, was du willst:

Passend zu Boops Boops:

WUP WUP, it's the sound of the ploice

Ähm. ???

via userinput

OKBYE.

via userinput

Achtung, es wird sehr erotisch:

via userinput

Facts:

via userinput

Dabei hast du sogar den Taschenrechner benutzt ... 🧐

via userinput

Samstagmorgen um 4 schien das noch eine super Idee gewesen zu sein:

via userinput

Traurige Geschichte für zwischendurch :(

via userinput

Achtung, Verwechslungsgefahr

via userinput

«Moment bitte, komme gleich»

via userinput

Und wie sieht dein Hintergrundbild aus?

via userinput

Looos, zeig ihn uns! Aber nöd bschisse und jetzt noch rasch was Cooles machen! :)

Brauchst du ein neues Hintergrundbild für dein Handy?

Szajse, Picdump schon fertig. :( via userinput

Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Byebye

