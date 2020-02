Spass

Picdump

Picdump #308! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Phteven bephiehlt: Schau PHICDUMP. Hopp.

HALLO FRÜNDÄ.

Die Idee zum heutigen Teaserbild wurde geliefert von:

Phiphiphilip

Welche Motive wünscht du dir?

Phteven phliegt durph das Pheltall.



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Spass aus der Dose – die gesammelten Werke

Et voilà:

«Spass aus der Dose – die gesammelten Werke» bild: watson feat. shutterstock

Hast du auch du eine grandiose Idee? HER DAMIT!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und nun, ...

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🙃

So, alles kurz sauber machen und weiter geht's ...

Bisch scho debii? Chumm au in Club vo dä Coolä: Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Damit wir auch heute was gelernt haben: So viel Essen kriegst du in Australien zum Preis eines Zigipäcklis

Passend dazu:

ABER WARUMMMMM

Und jetzt mach es kaputt.

Für den Mann, der gerne alles dabei hat. Und mit alles meine ich ALLES.

via userinput

Wenn die Models auf Insta ihre Bilder wieder mal ein bisschen bearbeitet haben.

via userinput

Und die Bäume im Hintergrund so:

Hachja. Was will man da noch sagen?

via userinput

Wer sagt es ihm?

via userinput

Wähle weise.

Ach ja, damals ... könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich auch nicht.

via userinput

Glasklares Wasser existiert ni...

via userinput

Ego-Shooter wenigstens????

Herziger Baby-Fuchs für zwischendurch:

via userinput

Hach.

Und der Preis für die beste Bildunterschrift geht an ...

via userinput

Wenn du dich endlich dazu bereit erklärt hast, dieses erotische Würfelspiel zu spielen – und dann DAS würfelst ...

«Wieso bist du immer so gut über die aktuellen News informiert?» – «Äh, öh, ... also. Punkt 12!»

Und sie lebten sieben Leben lang glücklich und zufrieden weiter.

Tja, Chance verpasst.

Das Gesicht des Lehrers sagt schon alles.

Würkli, Chantal? Würkli?

Extra bamboo. 🥰

¯\_(ツ)_/¯

Niemand will das Gepiepe hören.

Pat pat pat

Wenn im spanischen Krankenhaus so viele Marias arbeiten, dass sie eine eigene Schublade haben:

Alle, die Kinder haben, können dieses Bild verstehen:

WAS SOLL DAS SEIN? DAS NENNST DU EINE HÄHNCHENKEULE??!

Meine Stärken sind: Senkrecht stehen, waagrecht liegen, etc.

Des-Pa-Ci... haha, nein, Spass, der Song war nie gut.

Gefühlte Wahrheit:

Zufall? Ich denke nicht.

via userinput

Wenn du beim Bewerbungsgespräch gefragt wirst, was deine Talente sind:

Wenn du schon 40 Jahre alt bist, deine Mutter dich aber immer noch zwingt, dein Gemüse zu essen.

Mit liebem Gruss an alle Omis. 🥰

«DIESEN Ausschnitt bitte auf das Shirt!» – «Aber, Sir, angezogen sieht es aus w...» – «DIESEN AUSSCHNITT, HABE ICH GESAGT.»

Ah, schön, Erinnerung an Autofahrten durch Griechenland inklusive stundenlangen Erbrechens werden wach. Haha.

Kann jemand 1 dicken Huhn reinphotoshoppen? Danke!

Lohnt sich eh nicht mehr, tschauuu

Vorurteile in 3, 2, 1 ...

Passend dazu:

Lifehack, den wir alle vor 20 Jahren in unseren Kinderzimmern gebraucht hätten, für zwischendurch:

Ähm. Okay.

USA! USA!

Willkommen zum zweiten Semester.

via userinput

Wieso gelten die Regeln, die man aufstellt, immer nur für alle anderen? 🤔

Höhö. Hö.

Passwort123

🤔🤔🤔

via userinput

Niemand ist perfekt.

Okay, niemand ist perfekt BIS AUF ...

Make-up-Level: 1000

Wenn du deine Omi zum Ramen-Essen ausführst:

Und hier noch 1 Lifehack, wie du wirklich ALLES aus der Zahnpasta-Tube rauskriegst.

Und zum Abschluss: Die VelociPastor-DVD ist unterwegs! Sie sollte in den nächsten Tagen hier sein.

Warum ich euch das erzähle? Deshalb:

Die Idee: Jeder, der die DVD auch anschauen möchte, schreibt unten ins Formular seine Kontaktdaten. Per Mail an mich kriegt man die neue Adresse der Person, die sie als nächstes bekommen soll. Die Reihenfolge setzt sich wie folgt zusammen: Es geht einfach der Reihe nach. :)

Jeder, der sie gesehen hat, schreibt eine kurze Rezension (ohne Spoiler) und legt sie der DVD bei. Diese Briefchen/Zeichnungen whatever reisen mit der DVD jedes Mal mit. Und zwar so lange, bis das ganze Päckli dann irgendwann wieder zurück in die Redaktion kommt. Dann machen wir eine Story für alle draus!

Wichtig: Schreibe deinen Namen bitte nur rein, wenn du wirklich mitmachen willst. Wäre schade, wenn es wegen 1 faulen Sackes, der die Box unterm Bett vergessen hat, nicht funktioniert. 🙃

Die unendliche Reise des VelociPastors Keine Sorge: Deine Adresse wird nur derjenigen Person weitergeleitet, die dir die DVD weiterschicken wird! Vorname: Nachname: Strasse & Nummer: PLZ & Ort E-Mail-Adresse: Mein Username auf watson: Versprichst du, die DVD auch WIRKLICH weiterzuschicken? JA

JAAAA! Ich möchte noch etwas anmerken, und zwar:

Zum Abschluss: Was haben eure Eltern weggeworfen, was ihr ihnen bis heute nicht verziehen habt?

Bei mir waren es meine völlig abgelatschten, verlöcherten, kaputten Vans, DIE ICH ABER NOCH BEHALTEN WOLLTE. PS: Hoi Mami. 😘

Sooo, fertig für heute! Bis nächsten Mittwoch!

Adios (Symbol-Bild) Bild: EPA

Weil wir sicher nicht mit Trump aufhören werden:

Und nun, einfach so: 61 Gründe, weshalb es im (!) Nebel schöner ist als darüber

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...

gif: watson / giphy

Abonniere unseren Newsletter