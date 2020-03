Spass

Picdump #313! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Hallo! Darfst klicken! Bin frisch desinfiziert! LG, PICDUMP

HALLO FRÜNDÄ.

Die Idee zum heutigen Teaserbild wurde geliefert von:

Pingupongo (Anm. d. Red.: Raffi, bisches du??)

Welche Motive wünscht du dir?

Babyotte fliegt mit Wurschthelikopter über den Grand Canyon, durch den ein Fluss aus Senf fliesst, Bob Ross steht am Canyon und malt das Ganze



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Kunst mit Senf



Et voilà:

bild: watson / mit bitz shutterstock

Hast du auch eine grandiose Idee? HER DAMIT!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

PS: Aktuell sind über 400 Inputs in diesem Formular. Also sei bitte nicht traurig, wenn du nicht sofort dran kommst. Ich lese aber wirklich alle Inputs und muss oft lachen, das ist doch auch was. 🙃

Aber genug des Blablas und weiter mit ...

... BEST OF KOMMENTARSPALTE!

Ahja und das war ja auch noch. Haha.

😂

Und wir alle wissen: Witze sollte man nie überstrapazieren*. Deshalb lassen wir die Tottlebern nun auch wieder in Ruhe. 😘

Auch wenn das hier eine schöne Idee gewesen wäre, die Realität sieht leider so aus: Keine Gästebücher online. :(

*lina4weindoch

Und jetzt: Memes und andere Lustigkeiten!

Ich, wenn ich bei irgendwas helfen soll. 🙃

Was Nachbarn halt an einem Mittwoch um 3:12 Uhr so tun.

Eine philosophische Frage für zwischendurch:

Ew.

via userinput

Wenn dich jemand fragt, welche Musik du gerne hörst:

via userinput

Wir alle wissen: Jede Warnung hat eine Geschichte. Aber was das hier soll ... 🤔

Pspspspspspsps

via userinput

Apropos:

via userinput

Damit wir auch heute etwas gelernt haben:

Und noch mehr Lehrreiches:

Weil man es nicht oft genug sagen kann:

via userinput

Wäre jemand an einer Spiele-Rezension interessiert? 🧐

via userinput

Danke Mami, danke Papi. 🥰

Alle Väter nach dem Abendessen, immer:

Dabei fing der Slogan so gut an ...

Wenn dir endlich mal wieder jemand 1 gutes Meme schickt, das du noch nicht gekannt hast.

Wenn du am Tag Mechaniker und Abend Barkeeper bist:

Wer hat Lust auf 1 Gedicht? Alle? Wirklich? Also gut!

via userinput

Alle The Cure-Songs. 🥰

Apropos:

via userinput

Was für ein Zufall!!!

via userinput

Und noch ein zufälliger Zufall!

Damit kann nur einer gemeint sein:

via userinput

Jeder kennt einen Schrödinger's Douchebag.

via userinput

Meta-Meme.

via userinput

Er hat nicht unrecht. 🧐

¯\_(ツ)_/¯

¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯

¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Freut ihr euch auch schon? Ja, ich mich auch.

Und tschüss

via userinput

Und tschüss zum zweiten

via userinput

Wenn du die Bedienungsanleitung nicht liest, es aber trotzdem irgendwie funktioniert:

via userinput

Oder so:

Für alle, die sich kurz vor dem Einschlafen auch ins Kissen schämen:

via userinput

Alle Mütter, immer:

via userinput

Auch alle Mütter, immer:

via userinput

Und alle älteren Verwandten, immer:

Freudige Nachricht für zwischendurch:

Achterbahn der Gefühle:

Dein Gehirn, wenn du eine Seite liest, aber nichts davon hängen geblieben ist:

via userinput

Tja.

via userinput

Und nun kommen wir zu meinem Lieblings-Bild diese Woche. Haha

via userinput

Hach. 🥰

Für ein «Hihi» reichts.

via userinput

Und dann einfach schnell das Thema wechseln ...

via userinput

Wenn ich bei meinen Eltern nach dem Wlan-Passwort frage:

via userinput

Hat jemand Flachwitz gesagt?

via userinput

Freundlicher Hinweis gegen Schluss: Sei kein Arsch.

via userinput

Eines der besten Cosplays. Haha.

via userinput

In diesem Sinne: Wir sind fertig für heute!

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

«Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers. Lügenhafter Roman mit Kommentaren» ist ein Roman von Irmtraud Morgner aus dem Jahre 1972.

Worum gehts?

Gustav der Weltfahrer, ein pensionierter Lokführer, lernt durch einen Zufall Gustav den Müllfahrer kennen. Im Verlauf von sieben Tagen verbringt Gustav der Müllfahrer jeden Tag seine Mittagspause im Keller Gustavs des Weltfahrers, der ihm die von seiner Frau gekochte Kartoffelsuppe anbietet, jedes Mal von einer seiner wundersamen Reisen erzählt und ihm als Beweis für den Wahrheitsgehalt der Geschichten ein Andenken an die Reise schenkt.

Dazu ein kleines Spiel zum Abschluss: Erkennst du alle Bücher an nur einem Bild?

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und wer noch weiter «Hihihi»en will: Es folgen ein paar ausgewählte Flachwitze 🙃

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

