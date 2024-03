«Sorry ver di technischu Problem bim letschtu Mal. Äs het nit an ewe Memes glägu, sondern ane Best-of Kommentare, wa technisch nit so gita heint, wiäsch hätti sellu. Ich hoffu, jez klappts wider. Gniässets.»

(«Sorry für die technischen Probleme beim letzten Mal. Es hat nicht an euren Memes gelegen, sondern am Best-of Kommentare, die technisch nicht so funktioniert haben, wie sie hätten sollen. Ich hoffe, jetzt klappt’s wieder. Geniesst es.» auf Walliserdeutsch)