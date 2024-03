Zum St. Patrick's Day: 24 Bilder, die beweisen, dass Iren einfach coole Socken sind

Es ist St. Patrick's Day. Das kann man feiern. Muss man aber nicht. Dennoch ein Grund dafür, eine visuelle Gesellschaftsstudie der Glücksritter von der grünen Insel zu unternehmen.

Der Fall ist klar: Bei uns gibt es absolut keinen Grund, den St. Patrick's Day zu feiern. Genau so wenig Grund, wie Halloween oder sonst eine kommerziell ausgelutschte und zweckentfremdete Tradition.

Jedenfalls hat der Bischof Patrick, der in der katholischen Kirche als heilig gilt und der Schutzpatron Irlands ist, einst die Insel von Schlangen befreit. Und deshalb färben Menschen des globalen Westens – auch in der Schweiz – am 17. März ihre Pints grün und trinken genüsslich einen über den Durst. Logisch, oder?

So lief das damals etwa ab: Bild: imgur

Zu verdanken haben wir diesen nicht unangenehmen Brauch der irischen Kultur. Es folgt der Versuch, diese in 24 Bildern zu umreissen.

Iren pflegen eine enge Beziehung zu ihren Tieren. bild: imgur

Eine sehr enge Beziehung. bild: imgur

Und sehen folglich Tiere, wo keine sind. Bild: imgur

Bodenständigkeit scheint ebenfalls ein markanter Charakterzug zu sein bild: imgur

Gastronomisch ist man ebenfalls facettenreich aufgestellt. Entweder ganz einfach ... bild: imgur

... oder gewagt mit mehrgängigem Gaumenschmaus Bild: imgur

Lokale Helden erhalten für ihre ruhmreichen Taten den Respekt, der ihnen gebührt Bild: imgur

Diese heldenhaften Taten inspirieren seit jeher die nationale Folklore und fördern tief philosophische Weisheiten zu Tage Bild: imgur

Mit einem steten Fokus auf den wichtigen Dingen des Lebens, erweisen sich Iren als äusserst innovativ Bild: twitter

Oder wenn es um umweltschonende Rasenmäher geht Bild: imgur

Kaum ein Sport widerspiegelt die Rauheit, den Enthusiasmus und die Nehmerqualitäten der Iren so sehr, wie Hurling: Bild: imgur

... ausser irisches Yoga vielleicht. Bild: imgur

Um das Wohl der Bürger wird mittels dem vorherrschenden Solidaritätsprinzip gesorgt Bild: imgur

Die Natur bietet zudem einige wunderschöne Plätze, die zum Entspannen einladen bild: imgur

Der Klischee-Ire ist konsequent, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen «Wieder geschlossen. Wir sind um vier Uhr zurück. Wir schauen den Iren beim Toreschiessen zu. Wir werden nicht randalieren. Keine rassistischen Sprechchöre. Wir trinken nur und haben eine gute Zeit.» Bild: imgur

Obwohl auch Iren ausfällig werden können. Wie hier an der Fussball-EM 2016 in Frankreich gegenüber schwedischen Fans: Bild: imgur

Wer feiern kann, kann auch aufräumen. Ebenfalls an der EM 2016 (Pff. Streber) gif: i mgur

Auch das mit dem Wetter nehmen die gemütlichen Iren nicht so ernst. Bild: twitter

Und freuen sich riesig drüber, wenn sich dann doch mal die Sonne zeigt Bild: imgur

Weswegen jeder Strahl auch konsequent ausgenutzt wird. Stichwort Prioritäten. Bild: twitter

Und wenn die Politik mal nicht so tut, wie sie soll, wird behutsam darauf hingewiesen. «Unbrauchbare Grossmäuler» Bild: twitter

