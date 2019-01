5 Gründe, weshalb Darts der perfekte TV-Sport ist

Halbfinal-Tag an der Darts-WM in London – und in was weiss ich wie vielen Schweizer Stuben. Der Pfeilsport findet Jahr für Jahr mehr Anhänger. Völlig zurecht.

Früher war die Welt noch einfach: Zwischen Weihnachten und Silvester war der Spengler Cup und am 1. Januar wurde das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geschaut. Fertig. Ältere Leute Nostalgiker verstehen es manchmal nicht, wenn man behauptet, dass es nichts besseres gibt, als die Darts-WM zu schauen. Für all jene sind diese 5 Gründe, wieso sich das Einschalten lohnt:

Fast niemand ist ein Stabhochspringer. Kaum einer hat sich je von einer Skisprungschanze gewagt. Und Rodeln kennen wir …