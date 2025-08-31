klar18°
ESAF 2025: Das sind die besten Schnupfsprüche vom Schwingfest

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie

31.08.2025, 12:2231.08.2025, 15:33
Kilian Marti
Kilian Marti
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Die französische Königin Katharina von Medici nutzte im 16. Jahrhundert gepulverte Tabakblätter gegen ihre Kopfschmerzen und Migräne und machte so den Schnupftabak hoffähig. Ihr zu Ehren galt das braune Pulver lange Zeit als «das Pulver der Königin».

Heute, fast 500 Jahre später, geht es im Glarnerland um die Krönung eines anderen Königs. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) wird dieses Wochenende ermittelt, wer der beste Schwinger der Schweiz ist, welcher dann zum Schwingerkönig gekrönt wird. Um den Festivitäten beizuwohnen, reisen hunderttausende Menschen aus dem ganzen Land an.

Während des Wochenendes wird auch in diesem «Schwing-Königreich» noch kräftig geschnupft (– aber vermutlich nicht, um Kopfschmerzen zu kurieren). Das ESAF hat sogar einen eigenen Schnupftabak als Merchandise-Artikel herausgebracht. Am Samstagmittag war er bereits fast vergriffen – «mindestens 1000 Dosen» seien verkauft worden.

Heuer ist das Schnupfen etwas Geselliges. Es gehört zum Brauchtum, einen Spruch – meist in Form eines Reims – zum Besten zu geben, bevor man sich das Pulver in die Nase zieht. Wohl wissend, dass die meisten dieser Sprüche (gelinde gesagt) aus der Zeit gefallen sind, haben wir uns auf dem ESAF-Gelände auf die Suche nach dem besten gemacht (– und mussten danach wie erwartet die Zensurkeule auspacken). Priis!

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte
1 / 48
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte

2025 in Mollis: Armon Orlik.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Nico muss zum Napf Schnupf Club Willisau – und hat die Nase gestrichen voll
Video: watson
avatar
Allgood
31.08.2025 15:59registriert Juli 2016
Am TV und auf Netflix gibt's Mord, Drogen, Horror und Sex à discretion, aber ein paar primitive Ausdrücke in Schnupfsprüchen müssen dann zensiert werden? Wo doch genau dieses Anrüchige der Witz daran ist, dass man mal etwas unangepasst sein darf (zumindest wenn man das Bedürfnis danach hat)
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
Eine Warnung vor dem derben Sprachgebrauch hätts auch getan.😝
823
Melden
Zum Kommentar
avatar
Philguitar
31.08.2025 13:10registriert Dezember 2018
Kurz zusammengefasst. Ohne die Werbung am Anfang. „Piiiiiiiiieeeep“
😉
634
Melden
Zum Kommentar
avatar
Markus Maag
31.08.2025 13:08registriert Mai 2024
Ja ja, aber Cannabis muss man dringend verbieten weils ja soo ungesund ist!
7427
Melden
Zum Kommentar
30
