NHL: Wie der Trade von Mats Zuccarello zu einem Unglücksfall wurde



Bild: AP

Mats Zuccarello ist jetzt ein Dallas Star – und das macht niemanden glücklich

Wir geben zu, der Titel ist natürlich arg zugespitzt. Als die Dallas Stars am Samstag zwei Draftrechte (zweite Runde 2019 und dritte Runde 2020) gegen Mats Zuccarello von den New York Rangers eintauschten, waren sie sicher glücklich. Der norwegische Flügel ist ein Spieler, der rund 60 Punkte pro Saison skoren kann. In Dallas sollte er für etwas Entlastung der Toplinie um Jamie Benn, Alexander Radulov und Tyler Seguin sorgen.

«Zucc» fügte sich auch gleich bestens ein in die Reihen der Stars. Nach elf Minuten in seinem ersten Spiel in grün und weiss konnte er sich seinen ersten Assist gutschreiben lassen. Wenig später erzielte er auch noch gleich das erste Tor für sein neues Team.

Zuccarello spielte mit Leidenschaft und riss so das ganze Team mit. Die Dallas Stars gewannen das wichtige Spiel gegen die Chicago Blackhawks 4:3 und doch verloren sie an diesem Abend – nämlich ihren Neuzugang. Kurz vor der zweiten Pause blockte Stürmer Zuccarello einen Schuss und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Diagnose nach dem Spiel: Gebrochener Arm und rund vier Wochen Pause.

Initial diagnosis calls for surgery on his arm: https://t.co/mwhpYL64JA — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 25. Februar 2019

Das ist natürlich Pech, denn plötzlich sieht der Trade sehr unglücklich aus. Noch ist nicht klar, ob die Stars die Playoffs überhaupt erreichen. Noch unsicherer ist, ob Zuccarello über diese Saison hinaus in Dallas bleibt. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus. Verlängert er ihn, wird aus dem Drittrunden-Draftrecht, das die Rangers erhalten, eines für die erste Runde. Es ist also möglich, dass er aufgrund der Verletzung weniger als zehn Spiele in Dallas absolviert.

Die andere Seite, die bei diesem Trade nicht glücklich ist, sind die Fans und Spieler der New York Rangers. Zuccarello hat neun Jahre in der Metropole an der US-Ostküste gespielt und war ein Publikumsliebling. Auf Twitter äusserten sich die Fans der Rangers traurig über den Abgang. Und auch ehemalige Teamkollegen haben offensichtlich mit dem Trade zu kämpfen.

Henrik Lundqvist gets choked up talking about the Mats Zuccarello trade.



We're with ya Hank. #NYR pic.twitter.com/HyyfIS1NWS — MSG Networks (@MSGNetworks) February 24, 2019

Als Rangers-Keeper Henrik Lundqvist auf den Abgang Zuccarellos angesprochen wird, kämpft er mit den Tränen. Mit erstickter Stimme sagt er: «Es ist hart, er war ein guter Freund». Kurz darauf bricht er das Interview ab. Der Trade von Mats Zucarello hinterlässt also auf beiden Seiten einen bitteren Nachgeschmack.

Die wichtigsten Trades vor der Deadline Heute Abend um 21 Uhr Schweizer Zeit schliesst das Transferfenster in der NHL. Dann sind bis nach der Saison keine Trades mehr möglich. Hier die Übersicht über die wichtigsten bisher getätigten Tauschgeschäfte.



Die San Jose Sharks erhalten Stürmer Gustav Nyquist. Die Detroit Red Wings erhalten im Gegenzug einen Zweitrunden-Pick (2019) sowie einen Drittrunden-Pick (2020), der zu einem Zweitrunden-Pick wird, sollten die Sharks den Stanley-Cup-Final erreichen oder mit Nyquist verlängern.



Die Columbus Blue Jackets erhalten Stürmer Ryan Dzingel und einen Siebtrunden-Pick (2019). Die Ottawa Senators erhalten im Gegenzug Stürmer Anthony Duclair sowie einen Erstrunden-Pick (2021) und einen Zweitrunden-Pick (2020).



Die Columbus Blue Jackets erhalten Stürmer Matt Duchene und AHL-Verteidiger Julius Bergman. Die Ottawa Senators erhalten im Gegenzug die Sturm-Prospects Vitaly Abramov und Jonathan Davidsson sowie einen Erstrunden-Pick (2019) und einen weiteren Erstrunden-Pick (2020), falls Duchene bei Columbus verlängert.



Die Dallas Stars erhalten Verteidiger Ben Lovejoy. Die New Jersey Devils erhalten im Gegenzug Verteidiger Connor Carrick und einen Drittrunden-Pick (2019).



Die Washington Capitals erhalten Stürmer Carl Hagelin. Die Los Angeles Kings erhalten im Gegenzug einen Drittrunden-Pick (2019) und möglicherweise einen Sechstrunden-Pick (2020).



Die Boston Bruins erhalten Stürmer Charlie Coyle. Die Minnesota Wild erhalten im Gegenzug Stürmer Ryan Donato und einen Fünftrunden-Pick (2019), der zu einem Viertrunden-Pick wird, sollte Boston die zweite Runde der Playoffs erreichen.

