Die Deutschen ziehen dank eines 5:0-Sieges über Frankreich in den Viertelfinal ein. Bild: keystone

Die Schweiz trifft im Viertelfinal mal wieder auf Deutschland +++ Slowakei mit Sieg

Gruppe B

Slowakei – Norwegen 4:1

In der Gruppe B in Riga hielt die Slowakei dank einem 4:1-Erfolg gegen Norwegen ihre Chancen auf einen Viertelfinaleinzug aufrecht. Holt Co-Gastgeber Lettland am Abend gegen die Schweiz allerdings mindestens einen Punkt, stehen statt den Slowaken die Balten in den Viertelfinals; dies zum ersten Mal seit 2018.

Die Tabelle:

Gruppe A

Deuschland – Frankreich 5:0

Die Deutschen sicherten sich das vierte und letzte Viertelfinal-Ticket in der Gruppe A in Tampere dank einem souveränen 5:0-Sieg gegen Frankreich zum Abschluss der Vorrunde. Damit nützt Dänemark selbst ein Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen den Co-Gastgeber Finnland nicht mehr, um noch an Deutschland vorbeizuziehen und die K.o.-Phase zu erreichen.

Für die von Harold Kreis gecoachten Deutschen war es nach den drei Niederlagen zum Start gegen die «Grossen» Schweden, Finnland und USA der vierte Sieg in Folge in diesem Turnier, der erste zu null.