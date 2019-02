Sport

Eishockey

Kreuzlingen-Konstanz schlägt in den Playoffs dramatisch Bellinzona



So muss Playoff! Danke den Hobby-Spielern für diese Hitchcock-Serie

Für ganz grossen Sport muss es weiss Gott nicht immer die ganz grosse Bühne sein. Es geht auch hier: Eishockey 2. Liga, Ostschweizer Gruppe, Playoff-Viertelfinals, GDT Bellinzona gegen EHC Kreuzlingen-Konstanz.

Spiel 1 in Bellinzona:

Kreuzlingen führt 1:0 und 2:1, doch Bellinzona gewinnt 3:2 nach Verlängerung.

Spiel 2 in Kreuzlingen:

Kreuzlingen führt 1:0 und schafft den Ausgleich zum 2:2, doch Bellinzona gewinnt 3:2 nach Verlängerung.



Spiel 3 in Bellinzona:

Keine Tore in der regulären Spielzeit, kein Tor in der Verlängerung, Penaltyschiessen. Lange auch da keine Tore, erst im 12. Versuch geht der Puck rein – dank Jannick Birrers Treffer verkürzt Kreuzlingen in der Serie auf 1:2.

Spiel 4 in Kreuzlingen:

Nächste Gelegenheit für Bellinzona, den Sack zuzumachen. Die Tessiner gehen 1:0 in Führung, doch Kreuzlingen gewinnt 4:2 und gleicht die Serie aus.



Spiel 5 in Bellinzona:

Nichts für schwache Nerven! Kreuzlingen geht mit 2:0 in Führung, aber bei Spielmitte steht es 3:2 für Bellinzona. Dann einige Strafen auf beiden Seiten, die Thurgauer nutzen ein Powerplay für den Ausgleich und Silvio Widmer erzielt fünf Minuten vor dem Ende das 4:3. Ohne Goalie kommt Bellinzona zwar nochmals zu einer dicken Möglichkeit, doch das 4:4 fällt nicht.

Kreuzlingen-Konstanz hat das 0:2 in der Serie in extremis gedreht und steht nun erstmals in der Klubgeschichte in den 2.-Liga-Halbfinals. Gegner ist ab Donnerstag Bassersdorf.

Von diesen 10 Serien müssen wir uns 2019 verabschieden

Was tun, wenn das Callcenter anruft? Ein paar Ideen Video: watson

Abonniere unseren Newsletter