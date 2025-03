Kevin Fiala (l.) erzielte seinen 200. NHL-Treffer. Bild: keystone

Viele Schweizer Tore in der NHL: Fiala und Hischier feiern grosse Jubiläen

In der NHL feiern gleich zwei Schweizer ein Jubiläum. Während Kevin Fiala sein 200. Tor in der Regular Season erzielt, verbucht Nico Hischier seinen 400. Skorerpunkt. Auch Timo Meier und Pius Suter treffen.

St. Louis – Los Angeles 4:1

Kevin Fiala, 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Check, 17:39 TOI

Kevin Fiala war beim Gastspiel der Los Angeles Kings in St. Louis der einzige Torschütze seines Teams. Der St. Galler Stürmer eröffnete in der 4. Minute mit einem satten Direktschuss im Powerplay das Skore. Doch die Freude über seinen 200. Treffer in der Regular Season währte nicht lange. Bereits zur ersten Pause lagen die Kings 1:2 zurück, letztlich kassierten sie mit 1:4 die dritte Niederlage in Folge.

Utah – New Jersey 1:3

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Schüsse, 2 Blocks, 1 Check, 20:40 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks, 17:45 TOI​

Besser erging es Nico Hischier, der die New Jersey Devils im Auswärtsspiel in Salt Lake City gegen Utah ebenfalls früh in Führung schoss. Sein 25. Saisongoal war für den Walliser Captain zugleich der 400. Skorerpunkt in der NHL (die Playoffs nicht eingerechnet). Nach dem Ausgleich des Heimteams im Mitteldrittel konnten die Gäste im Schlussabschnitt nochmals zulegen. Dem Appenzeller Timo Meier gelang 14 Sekunden nach der zweiten Pause das 2:1-Siegtor. Am Ende setzte sich New Jersey 3:1 durch.

Seattle – Vancouver 6:3

Pius Suter 1 Tor, 1 Schuss, 17:00 TOI

Mit Pius Suter reihte sich in der Nacht auf Sonntag in der besten Eishockey-Liga der Welt noch ein vierter Schweizer unter die Torschützen. Der Zürcher Stürmer in Diensten der Vancouver Canucks erzielte bei der 3:6-Niederlage in Seattle im Startdrittel das 1:1. Suter traf damit im zweiten Spiel in Folge, er steht nun bei 16 Saisontoren.

Winnipeg – Philadelphia 1:2 n. P.

Nino Niederreiter, 1 Block, 1 Check, 16:21 TOI

Die Winnipeg Jets, die ungefährdet an der Spitze der Western Conference stehen, steckten die zweite Niederlage in Serie ein. Gegen Philadelphia verlor das Team um Nino Niederreiter trotz Führung im Penaltyschiessen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Washington – Tampa Bay 1:3

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Block, 19:50 TOI

Janis Moser durfte mit den Tampa Bay Lightning auch im vierten Spiel nach seiner Rückkehr von einer Verletzung einen Sieg feiern. Damit ist die Franchise aus Florida weiter auf dem Vormarsch: Dank neun Siegen aus den letzten zehn Spielen steht Tampa Bay auf Platz 4 der Eastern Conference.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nicht im Einsatz standen Roman Josi, der bei der 4:7-Niederlage seiner Nashville Predators gegen die New York Islanders aufgrund einer Oberkörperverletzung fehlte, sowie Philipp Kurashev. Der 25-Jährige verpasste Chicagos 6:3-Sieg in Anaheim wegen einer Handverletzung. (nih/sda)