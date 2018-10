Was für ein Befreiungsschlag! Nach sieben Niederlagen konnte der EHC Kloten endlich wieder gewinnen - und dann gleich mit 8:1💪🏼💪🏼 Well done! Unsere Torschützen: 2x Sutter, 3x MacMurchy, Lehmann, Füglister, Krakauskas #ehckloten #saison1819 #siiieg pic.twitter.com/0VNIWLC5cj