Wie ich einem Typen sagte, dass ICH Emma Amour bin

Durch Zufall komme ich an einer Vernissage mit Ronny ins Gespräch. Bis wir aufs Thema Emma zu sprechen kommen, läuft alles wunderbar. Während er mich zwar mag, ist er nämlich sehr genervt. Von Madame Amour.

Etwas, das ich in Zürich schampar anstrengend finde, sind all die Szenis, die Woche für Woche in hippen kleinen Läden in den Kreisen 3, 4 und 5 irgendwelche Vernissagen zelebrieren, bei der es um Kunst geht, von der ich absolut rein gar nichts verstehe.

Es sind immer die gleichen, die dann vor den Läden rumstehen, hippe Drinks schlürfen, selber gedrehte CBD-Zigaretten rauchen, um dann irgendwann mit ihren Fixies in Richtung illegale Party irgendwo im Quartier in einem Keller wegzufahren.

Neulich …