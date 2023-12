Der EHC Biel hat für die kommenden zwei Saisons den Goalie Luis Janett verpflichtet. Der 23-jährige Ostschweizer, der einen Grossteil seiner Nachwuchszeit in Kloten verbracht hat, spielt derzeit bei Thurgau in der Swiss League. In der nächsten Saison wird Janett zusammen mit dem Finnen Harri Säteri das Goalieduo in Biel bilden. Die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe wird die Seeländer Ende Saison in Richtung Lugano verlassen. (lst/sda)

Manchester United patzt gegen Bournemouth – Sommer erneut mit weisser Weste

Liverpool feierte bei Crystal Palace einen Auswärtssieg in extremis. Die Reds gerieten nach der Pause in Rückstand, als Jean-Philippe Mateta einen Penalty verwertete. Doch in der Schlussviertelstunde und nach Gelb-Rot gegen Jordan Ayew spielten die Hausherren in Unterzahl – was Liverpool ausnützen konnte. Mohamed Salah glich in der 76. Minute aus. Und Harvey Elliott traf in der Nachspielzeit zum Sieg.