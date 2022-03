Alle Fahrer der aktuellen Formel-1-Saison und ihre Rekorde

Die Tests sind durch, die Rivalitäten klar: Am Sonntag findet in Bahrain das erste Rennen der Formel-1-Saison 2022 statt. Welches Team oder welcher Fahrer kann ein erstes Ausrufezeichen setzen und für wen wird der Auftakt zum Albtraum? Eine schwierige Prognose. Klar ist jedoch, wer die Fahrer und Teams sind. Alle Informationen dazu findest du hier:

Mercedes

Aktueller Team-Chef: Toto Wolff

Toto Wolff Konstrukteur-Rang 2021: Rang 1

Rang 1 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 1954

1954 Beste Platzierung: 8 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2014-2021)

8 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2014-2021) Budget 2020: 418 Millionen CHF

Mercedes ist das wohl erfolgreichste Formel-1-Team der jüngeren Geschichte. Letzte Saison konnte sich Max Verstappen mit Red Bull jedoch den Weltmeistertitel schnappen. Der Anfang vom Ende der Mercedes-Dominanz?

Lewis Hamilton

Bild: keystone

Genau das will er verhindern. Siebenfacher Weltmeister und Top-Fahrer von Mercedes, Lewis Hamilton. Er ist der erfolgreichste und hinter Fernando Alonso auch fast der erfahrenste Fahrer dieser Saison.

Alter: 37 Jahre

37 Jahre Herkunft: Grossbritannien

Grossbritannien Anzahl gefahrene Grand Prix: 288

288 Grösste Formel-1-Erfolge: 7 Weltmeistertitel 2008, 2014, 2015, 2017-2020

7 Weltmeistertitel 2008, 2014, 2015, 2017-2020 Position 2021: 2

2 Jahre in der Formel 1: 15

15 Vorheriges Team: McLaren

George Russell

Bild: keystone

Der 24-jährige Brite hat auf diese Saison von Williams zu Mercedes gewechselt. Er soll Hamilton bei der Mission Titelzurückeroberung unterstützen.

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Herkunft: Grossbritannien

Grossbritannien Anzahl gefahrene Grand Prix: 60

60 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweiter Platz in Belgien 2021

Zweiter Platz in Belgien 2021 Position 2021: 15

15 Jahre in der Formel 1: 3

3 Vorheriges Team: Williams

Red Bull

Aktueller Team-Chef: Christian Horner

Christian Horner Konstrukteur-Rang 2021: Rang 2

Rang 2 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 2005

2005 Beste Platzierung: 4 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2010-2013)

4 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2010-2013) Budget 2020: 380 Millionen CHF

Für Red Bull sind die Ziele klar: neben dem Weltmeistertitel für die Fahrer soll nun auch endlich jener für die Konstrukteure ran.

Max Verstappen

Bild: keystone

Wenn Max Verstappen seine Leistung von 2020 wiederholt, hat er zumindest sein Bestes dazu beigetragen. Er konnte sich in der letzten Saison in einem irren letzten Rennen noch vor Lewis Hamilton platzieren.

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Herkunft: Niederlande

Niederlande Anzahl gefahrene Grand Prix: 141

141 Grösste Formel-1-Erfolge: Weltmeister 2021

Weltmeister 2021 Position 2021: 1

1 Jahre in der Formel 1: 7

7 Vorheriges Team: Toro Rosso

Sergio Perez

Bild: keystone

Nun liegt es an Sergio Perez, seinen Teamkollegen in den vorderen Rängen zu unterstützen. Kann das Team Verstappen/Perez dem Mercedes-Duo Hamilton/Russel die Pole-Position streitig machen?

Alter: 32 Jahre

32 Jahre Herkunft: Mexiko

Mexiko Anzahl gefahrene Grand Prix: 213

213 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweimal 1. Platz Bahrain 2020 und Aserbaidschan 2021

Zweimal 1. Platz Bahrain 2020 und Aserbaidschan 2021 Position 2021: 4

4 Jahre in der Formel 1: 11

11 Vorheriges Team: Racing Point

Ferrari

Aktueller Team-Chef: Mattia Binotto

Mattia Binotto Konstrukteur-Rang 2021: Rang 3

Rang 3 Hauptsitz: Italien

Italien In der Formel 1 seit: 1950

1950 Beste Platzierung: 16 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007, 2008)

16 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1961, 1964, 1975-1977, 1979, 1982, 1983, 1999-2004, 2007, 2008) Budget 2020: 399 Millionen CHF

Ferrari gehört zu den ältesten und erfolgreichsten Teams der Formel 1. Nach einer längeren Durststrecke will man nun endlich wieder ganz vorne mitmischen. Die Tests zeigten, dass dies auch durchaus möglich ist.

Charles Leclerc

Bild: keystone

Charles Leclerc muss einige Positionen im Vergleich zur letzten Saison gut machen, wenn er die Scuderia Ferrari wieder zum Erfolg führen will.

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Herkunft: Monaco

Monaco Anzahl gefahrene Grand Prix: 80

80 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweimal 1. Platz Belgien und

Italien 2019

Zweimal 1. Platz Belgien und Italien 2019 Position 2021: 7

7 Jahre in der Formel 1: 5

5 Vorheriges Team: Sauber

Carlos Sainz

Bild: keystone

Sainz konnte letzte Saison bereits den fünften Platz der Fahrerwertung erobern. Nun will er die Top 3 knacken.

Alter: 27 Jahre

27 Jahre Herkunft: Spanien

Spanien Anzahl gefahrene Grand Prix: 140

140 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweimal 2. Platz Italien 2020 und Monaco 2021

Zweimal 2. Platz Italien 2020 und Monaco 2021 Position 2021: 5

5 Jahre in der Formel 1: 7

7 Vorheriges Team: McLaren

McLaren

Aktueller Team-Chef: Andreas Seidl

Andreas Seidl Konstrukteur-Rang 2021: Rang 4

Rang 4 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 1966

1966 Beste Platzierung: 8 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998)

8 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1974, 1984, 1985, 1988-1991, 1998) Budget 2020: 239 Millionen CHF

McLaren konnte sich in den letzten Saisons endlich wieder in der Nähe der Tabellen-Spitze bewegen. Nun will das Team den Angriff auf die Top 3 wagen und mit Mercedes, Red Bull und Ferrari konkurrieren.

Daniel Ricciardo

Bild: keystone

Ricciardo, der in der zweiten Hälfte der letzten Saison bei McLaren endlich den richtigen Antritt fand, will 2022 starten, wie er 2021 beendet hatte: auf den vorderen Rängen.

Alter: 32 Jahre

32 Jahre Herkunft: Australien

Australien Anzahl gefahrene Grand Prix: 210

210 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweimal WM-Dritter 2014 und 2016

Zweimal WM-Dritter 2014 und 2016 Position 2021: 8

8 Jahre in der Formel 1: 11

11 Vorheriges Team: Renault

Lando Norris

Bild: keystone

Norris eroberte 2021 spektakulär den 6. Platz unter den Fahrern. Zieht auch Ricciardo mit, könnte das Team ebenfalls auf den Podiums-Plätzen mitmischen und den direkten Konkurrenten Ferrari schlagen.

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Herkunft: Grossbritannien

Grossbritannien Anzahl gefahrene Grand Prix: 60

60 Grösste Formel-1-Erfolge: 2. Platz Italien 2021

2. Platz Italien 2021 Position 2021: 6

6 Jahre in der Formel 1: 3

3 Vorheriges Team: keines

Alpine

Aktueller Team-Chef: Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer Konstrukteur-Rang 2021: Rang 5

Rang 5 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 1977

1977 Beste Platzierung: 2 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2005, 2006)

2 Konstrukteur-Weltmeistertitel (2005, 2006) Budget 2020: 239 Millionen CHF

Die grossen Erfolge von 2005 und 2006 konnte das Team bisher nicht wiederholen, sondern es scheint etwas im vorderen Mittelfeld mitzudümpeln. Auch Alpine (vorher Renault) will wieder auf die Pole-Position.

Fernando Alonso

Bild: keystone

Helfen soll da der zweifache Weltmeister und erfahrenste Formel-1-Fahrer der Saison, Fernando Alonso. Er konnte jedoch in der letzten Saison nur ganz knapp die Top-10 der Fahrer knacken.

Alter: 40 Jahre

40 Jahre Herkunft: Spanien

Spanien Anzahl gefahrene Grand Prix: 334

334 Grösste Formel-1-Erfolge: Zwei WM-Titel 2005 und 2006

Zwei WM-Titel 2005 und 2006 Position 2021: 10

10 Jahre in der Formel 1: 18

18 Vorheriges Team: McLaren

Esteban Ocon

Bild: keystone

2021 konnte Esteban Ocon auf dem Hungaroring erstmals einen Grand Prix gewinnen. Nun sollen die Erfolge weiterhin kommen.

Alter: 25 Jahre

25 Jahre Herkunft: Frankreich

Frankreich Anzahl gefahrene Grand Prix: 89

89 Grösste Formel-1-Erfolge: 1. Platz Ungarn 2021

1. Platz Ungarn 2021 Position 2021: 11

11 Jahre in der Formel 1: 5

5 Vorheriges Team: Renault

AlphaTauri

Aktueller Team-Chef: Franz Tost

Franz Tost Konstrukteur-Rang 2021: Rang 6

Rang 6 Hauptsitz: Italien

Italien In der Formel 1 seit: 2006

2006 Beste Platzierung: Dreimal 6. Konstrukteur-Platz (2008, 2019, 2021)

Dreimal 6. Konstrukteur-Platz (2008, 2019, 2021) Budget 2020: 122 Millionen CHF

In der letzten Saison landete AlphaTauri erneut auf dem 6. Platz der Konstrukteure. Dies gelang dem Team bereits 2008 und 2019, nun will man mindestens die Top-5 knacken.

Pierre Gasly

Bild: keystone

Der letzte grosse Erfolg des Franzosen liegt nun bereits über ein Jahr zurück. In Italien konnte Gasly 2020 seinen ersten und bislang einzigen Grand Prix gewinnen. Nun will der 26-Jährige seinen Erfolg wiederholen.

Alter: 26 Jahre

26 Jahre Herkunft: Frankreich

Frankreich Anzahl gefahrene Grand Prix: 85

85 Grösste Formel-1-Erfolge: 1. Platz Italien 2020

1. Platz Italien 2020 Position 2021: 9

9 Jahre in der Formel 1: 5

5 Vorheriges Team: Toro Rosso

Yuki Tsunoda

Bild: keystone

Der Japaner gab in der letzten Saison sein Debüt in der Formel-1-Liga. Dabei schaffte es der 21-Jährige in Abu Dhabi fast aufs Podium.

Alter: 21 Jahre

21 Jahre Herkunft: Japan

Japan Anzahl gefahrene Grand Prix: 22

22 Grösste Formel-1-Erfolge: 4. Platz Abu Dhabi 2021

4. Platz Abu Dhabi 2021 Position 2021: 14

14 Jahre in der Formel 1: 1

1 Vorheriges Team: keines

Aston Martin

Aktueller Team-Chef: Mike Krack

Mike Krack Konstrukteur-Rang 2021: Rang 7

Rang 7 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 2018

2018 Beste Platzierung: 4. Konstrukteur-Platz (2020)

4. Konstrukteur-Platz (2020) Budget 2020: 173 Millionen CHF

In der Saison 2020 konnte Aston Martin den 4. Platz in der Konstrukteuren-Wertung einnehmen. In der letzten Saison reichte es dann nur noch für den Sechsten. Nun sollen Sebastian Vettel und Lance Stroll das englische Team zurück auf die Siegesstrasse führen.

Sebastian Vettel

Bild: keystone

Der Deutsche gehört mit seinen 279 gefahrenen Grand Prix mit Fernando Alonso (334) und Lewis Hamilton (288) zu den Veteranen der Saison. Der 34-Jährige konnte sich 2021 in Aserbaidschan den zweiten Platz sichern, die Podien blieben in den letzten beiden Saisons jedoch rar.

Alter: 34 Jahre

34 Jahre Herkunft: Deutschland

Deutschland Anzahl gefahrene Grand Prix: 279

279 Grösste Formel-1-Erfolge: 4 WM-Titel zwischen 2010 und 2013

4 WM-Titel zwischen 2010 und 2013 Position 2021: 12

12 Jahre in der Formel 1: 15

15 Vorheriges Team: Ferrari

Lance Stroll

Bild: keystone

Der 23-jährige Kanadier schaffte es bereits dreimal auf ein Podium. Diese Erfolge liegen jedoch alle über ein Jahr zurück. Mit Aston Martin wollte es in der letzten Saison nicht so wirklich klappen. Das beste Ergebnis erreichte Stroll 2021 mit dem 6. Platz in Katar.

Alter: 23 Jahre

23 Jahre Herkunft: Kanada

Kanada Anzahl gefahrene Grand Prix: 100

100 Grösste Formel-1-Erfolge: Dreimal 3. Platz Aserbaidschan 2017, Italien und Bahrain 2020

Dreimal 3. Platz Aserbaidschan 2017, Italien und Bahrain 2020 Position 2021: 13

13 Jahre in der Formel 1: 5

5 Vorheriges Team: Racing Point

Williams

Aktueller Team-Chef: Jost Capito

Jost Capito Konstrukteur-Rang 2021: Rang 8

Rang 8 Hauptsitz: England

England In der Formel 1 seit: 1977

1977 Beste Platzierung: 9 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1980, 1981, 1986, 1987, 1992-1994, 1996, 1997)

9 Konstrukteur-Weltmeistertitel (1980, 1981, 1986, 1987, 1992-1994, 1996, 1997) Budget 2020: 108 Millionen CHF

Team-Chef Jost Capito übernahm in der letzten Saison als Chef das Williams-Familien-Unternehmen. 2014 und 2015 konnte sich das Team noch in den Top-3 der Konstrukteure festsetzen, seither ging es aber abwärts. 2020 erreichte das Team keinen einzigen Punkt. In der letzten Saison schaffte es Williams immerhin auf 23, nun möchte man auf diesem Momentum aufbauen.

Nicholas Latifi

Bild: keystone

Der Kanadier konnte bereits in der letzten Saison einige Punkte nach Hause bringen, nun soll ihm das vermehrt gelingen. Ob Latifi vom Aufwärtstrend unter Josh Capito profitieren kann?

Alter: 26 Jahre

26 Jahre Herkunft: Kanada

Kanada Anzahl gefahrene Grand Prix: 39

39 Grösste Formel-1-Erfolge: 7. Platz Ungarn 2021

7. Platz Ungarn 2021 Position 2021: 17

17 Jahre in der Formel 1: 2

2 Vorheriges Team: keines

Alexander Albon

Bild: keystone

Albon hat mit seinem Comeback in die Formel 1 grosse Fussstapfen zu füllen: Sein Cockpit war letzte Saison noch von George Russell besetzt, der nun zu Mercedes gewechselt hat. Im Red-Bull-Wagen schaffte er es bereits dreimal aufs Podium, doch kann er auch mit einem vermeintlich schwächeren Wagen Erfolge erzielen?

Alter: 25 Jahre

25 Jahre Herkunft: Thailand

Thailand Anzahl gefahrene Grand Prix: 38

38 Grösste Formel-1-Erfolge: Zweimal 3. Platz in Österreich und Bahrain 2020

Zweimal 3. Platz in Österreich und Bahrain 2020 Position 2021: keine

keine Jahre in der Formel 1: 2

2 Vorheriges Team: Red Bull

Alfa Romeo

Aktueller Team-Chef: Frederic Vasseur

Frederic Vasseur Konstrukteur-Rang 2021: Rang 9

Rang 9 Hauptsitz: Schweiz

Schweiz In der Formel 1 seit: 1993

1993 Beste Platzierung: 4. Konstrukteur-Platz (2001)

4. Konstrukteur-Platz (2001) Budget 2020: 122 Millionen CHF

Das Schweizer Formel-1-Team (Teamsitz in Hinwil) hat eine schlechte Saison hinter sich. Fahrerlegende Kimi Räikkönen konnte in seiner Abschlusssaison lediglich zehn Punkte erzielen. Nun soll ein neues Fahrerduo das Team wieder zu Erfolgen führen.

Guanyu Zhou

Bild: keystone

Der Chinese startet diese Saison als einziger ohne Formel-1-Erfahrung. In der Formel 2 erreichte er 2021 den 3. Platz. Doch wie schlägt er sich nun in der höchsten Klasse des Rennsports?

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Herkunft: China

China Anzahl gefahrene Grand Prix: keine

keine Grösste Formel-1-Erfolge: keine

keine Position 2021: keine

keine Jahre in der Formel 1: keine

keine Vorheriges Team: keines

Valtteri Bottas

Bild: keystone

Valtteri Bottas ist sich Podien gewöhnt. Er wurde 2019 und 2020 gar Vizeweltmeister mit Mercedes. Er war sich aber auch gewöhnt, die zweite Geige hinter Lewis Hamilton zu spielen. Nun will der Finne aus dessen Schatten treten.

Alter: 32 Jahre

32 Jahre Herkunft: Finnland

Finnland Anzahl gefahrene Grand Prix: 178

178 Grösste Formel-1-Erfolge: Zwei Vizeweltmeistertitel 2019 und 2020

Zwei Vizeweltmeistertitel 2019 und 2020 Position 2021: 3

3 Jahre in der Formel 1: 9

9 Vorheriges Team: Mercedes

Haas

Aktueller Team-Chef: Günther Steiner

Günther Steiner Konstrukteur-Rang 2021: Rang 10

Rang 10 Hauptsitz: USA

USA In der Formel 1 seit: 2016

2016 Beste Platzierung: 5. Konstrukteur-Platz (2018)

5. Konstrukteur-Platz (2018) Budget 2020: 150 Millionen CHF

Für Haas kann es eigentlich nur aufwärtsgehen. In der letzten Saison erreichte man keinen einzigen Punkt. Das beste Ergebnis erzielte Mick Schumacher in Ungarn mit dem 12. Rang. Hinzu kam diese Saison noch die schwierige Sponsoren-Lage: Haas arbeitete mit dem russischen Bergbauunternehmen Uralkali und der Sohn des besitzenden Oligarchen sass im Cockpit. Mit dem Einmarsch in die Ukraine hat sich alles geändert, das Sponsoring wurde gekündigt und Masepin verlor seinen Sitz.

Kevin Magnussen

Bild: keystone

Für den Russen übernimmt nun ein alter Bekannter: Kevin Magnussen gibt nach seinem Aus in der Formel 1 2021 sein Comeback. Ob er ein scheiterndes Team retten kann?

Alter: 29 Jahre

29 Jahre Herkunft: Dänemark

Dänemark Anzahl gefahrene Grand Prix: 119

119 Grösste Formel-1-Erfolge: 2. Platz Australien 2014

2. Platz Australien 2014 Position 2021: keine

keine Jahre in der Formel 1: 7

7 Vorheriges Team: Renault

Mick Schumacher

Bild: keystone

Der Sohn der deutschen Rennfahrlegende Michael Schumacher hat seine erste Saison in der Formel 1 hinter sich. Er erzielte keinen einzigen Punkt. Sein bestes Ergebnis war bislang nur der 12. Platz in Ungarn. Nun sollen erste Punkte her.

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Herkunft: Deutschland

Deutschland Anzahl gefahrene Grand Prix: 22

22 Grösste Formel-1-Erfolge: 12. Platz Ungarn 2021

12. Platz Ungarn 2021 Position 2021: 19

19 Jahre in der Formel 1: 1

1 Vorheriges Team: keines

(anb/leo)