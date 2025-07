Nach 20 Jahren soll Christian Horner Red Bull angeblich verlassen. Bild: keystone

Riesen-Knall bei Red Bull! Teamchef Christian Horner wohl gefeuert

Das wäre ein echtes Beben in der Formel 1! Red Bull trennt sich gemäss übereinstimmenden Medienberichten von Teamchef Christian Horner. Der 51-jährige Brite solle den Rennstall nach 20 Jahren verlassen und sich noch heute von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fabrik im englischen Milton Keynes verabschieden. Horner hat beim österreichischen Rennstall noch einen Vertrag bis 2030, die Verhandlungen über eine Vertragsauflösung würden derzeit laufen. An Horners Stelle tritt Laurent Mekies der bisher Teamchef von Tochterteam Racing Bulls war.

Laurent Mekies übernimmt bei Red Bull. Bild: keystone

Den Entscheid, Horner zu entlassen, traf angeblich Oliver Mintzlaff, Sport-Boss bei Red Bull. Die Eigentümer Chalerm Yoovidhya und Mark Mateschitz stünden ebenso hinter der Entscheidung wie Motorsport-Chef Helmut Marko. Red Bull steckt in der Formel 1 derzeit in der Krise. Während der viermalige Weltmeister Max Verstappen den Titel in der Fahrerwertung mit 69 Punkten Rückstand bereits abgeschrieben hat, liegt der Rennstall in der Konstrukteurswertung nur auf Platz 4. Eine herbe Enttäuschung für Red Bull.

Die Situation frustrierte Verstappen zunehmend. Immer wieder fluchte er während der Rennen über sein Auto. Trotz seines Vertrags bis 2028 liebäugelte er gerüchteweise zuletzt mit einem Wechsel zu Mercedes. Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag würde das erlauben.

Max Verstappen ist mit dem Saisonverlauf nicht glücklich. Bild: keystone

Horner hatte bei Red Bull alle Macht an sich gezogen, war nicht nur Teamchef, sondern sass auch der Technik- und Motorenabteilung sowie der Marketing-Sparte vor. Womöglich wurde ihm das zu viel, abgeben wollte er die Aufgaben aber nicht. Auch das könnte eine Rolle bei der Trennung, die noch nicht offiziell ist, gespielt haben. (nih)