Nun die grosse Dürre? Sport-Agenda nach der Fussball-WM



Und jetzt die grosse Dürre? Denkste! So viel Sport ist nach der WM los

Weiter, immer weiter! Was Deutschlands Torhüter-Legende Oliver Kahn einst propagierte, gilt auch für uns. Mit diesen Sportereignissen kannst du dich nach der Fussball-WM beschäftigen.

Fussball

Sechs Tage nach dem WM-Final beginnt bereits die neue Super-League-Saison. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Der entthronte Serienmeister FC Basel will Titelverteidiger YB wieder von der Spitze verdrängen. Dank Aufsteiger Xamax ist die Romandie auch nach dem Abstieg von Lausanne vertreten.

Eishockey

Okay, bis zum Saisonstart dauert's noch ein bisschen länger. Aber wenn du richtig, richtig angefressen bist, kannst du vielleicht irgendwo einen Internet-Stream auftreiben, der die U20-Testspiele der Schweiz gegen Tschechien in Brünn am Montag und Dienstag überträgt.

Tennis

Gstaad wird dieser Tage wieder zum Filzball-Mekka. In dieser Woche findet das Frauenturnier statt, anschliessend das Swiss Open der Männer. Bekannte Namen wie Genie Bouchard, Francesca Schiavone oder Samantha Stosur werden von Newcomern wie Leonie Küng gefordert, der 17-jährigen Schaffhauserin, die am Samstag im Juniorinnenfinal in Wimbledon stand. Bei den Männern heissen die Aushängeschilder Roberto Bautista-Agut, Fabio Fognini, Borna Coric oder Andrey Rublev.

Tour de France

Nachdem in der Auftaktwoche die Sprinter im Fokus standen, kommen die Bergspezialisten zum Zuge. Es geht in die Alpen, wo am Donnerstag das Highlight Alpe d'Huez auf Profis und Fans wartet.

Wasserball

Wieso nicht mal etwas Exotisches? Ein Besuch in der Badi verbunden mit dem Kampf um die Schweizer Wasserball-Krone. Am Donnerstag ist im Tessin Spiel 1 der Finalserie um den Meistertitel zwischen Lugano und Kreuzlingen, am Samstag wird am Bodensee gespielt.

Golf

Am Donnerstag beginnen die British Open, die in diesem Jahr auf dem Kurs von Carnoustie ausgetragen werden. Der Platz gilt als schwierig und er verspricht Spannung. Denn bei den letzten drei Open-Austragungen an der Ostküste Schottlands entschied stets ein Stechen über den Sieger.

Leichtathletik

Am Wochenende ist Mujinga Kambundji als erste Schweizerin über 100 Meter unter 11 Sekunden geblieben. Mit ihrem neuen Landesrekord von 10,95 s muss sie sich auch vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken. Ihr nächster Einsatz auf der grossen Bühne ist am Freitag beim Diamond-League-Meeting im Fürstentum Monaco.

Minigolf

Minigolf gehört zum Sommer wie Sonnencrème und Gelati. In Bulle finden übers Wochenende die Einzel-Schweizermeisterschaften statt. Spass macht's auch überall anders und auch dann, wenn du mal zwei oder drei Schläge mehr benötigst für eine Bahn.

Schwingen

In einer Saison ohne Eidgenössisches Fest ist der Stellenwert der Bergkranzfeste noch höher. Am Sonntag geht's auf dem Weissenstein bei Solothurn ins Sägemehl. Die «Bösen» des Nordwestschweizer Verbands werden von den Gästen aus der Nordost- und aus der Südwestschweiz gefordert.

Formel 1

Zweieinhalb Auto-Stunden nördlich von Basel liegt der Hockenheimring. Am Sonntag wird dort der Grosse Preis von Deutschland ausgetragen. Das Schweizer Sauber-Team ist mit Charles Leclerc und Marcus Ericsson so gut wie gefühlt seit Jahren nicht mehr.

Skispringen

Das geht bekanntlich auch ohne Schnee. Im polnischen Wisla startet am Wochenende die Sommer-Saison der Weltcup-Springer. Dass die Schweizer in Form sind, bewiesen Kilian Peier und Luca Egloff mit Erfolgen auf tieferer Stufe.

