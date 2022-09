Okafor trifft gegen Chelsea. Bild: keystone

Okafor rettet Salzburg einen Punkt gegen Chelsea – Kung-Fu-Haaland schlägt Ex-Klub

Gruppe E

Milan – Zagreb 3:1

In Zagreb ist die Begeisterung über den Heimsieg gegen Chelsea gedämpft worden. Dinamo verlor in der 2. Runde bei Milan 1:3. Der italienische Meister ging unmittelbar vor der Pause mit einem Foulpenalty in Führung. Als Josip Drmic bei Dinamo nach 78 Minuten eingewechselt wurde, hatte das Schlussresultat schon Bestand.

Milan - Dinamo Zagbreb 3:1 (1:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 45. Giroud (Foulpenalty) 1:0. 47. Saelenmaekers 2:0. 56. Orsic 2:1. 77. Pogeba 3:1.

Bemerkungen: Dinamo Zagreb ab 78. mit Drmic.

Chelsea – Salzburg, 21 Uhr

Salzburg verdankt dem jungen Schweizer Internationalen Noah Okafor schon das zweite Unentschieden gegen einen Spitzenklub. Nachdem er beim 1:1 daheim gegen Milan getroffen hatten, erzielte der Basler auch in London gegen Chelsea das Tor zum Schlussresultat von 1:1. Für Chelsea hat sich die überraschende Absetzung von Trainer Thomas Tuchel fürs Erste nicht bezahlt gemacht.

Okafor gleicht für Salzburg aus. Video: streamja

Chelsea - Salzburg 1:1 (0:0)

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 48. Sterling 1:0. 75. Okafor 1:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (verletzt). Salzburg mit Okafor (bis 85.) und Köhn, ohne Okoh (verletzt).

Gruppe F

Donezk – Celtic 1:1

Nach den schon lange anhaltenden Kriegswirren im Osten der Ukraine verfügt das einstmals gesegnete Schachtar Donezk kaum noch über valable ausländische Spieler. Im aktuellen Kader stehen drei Ausländer, zwei von ihnen gehören nicht der ersten Auswahl an. Auch muss der Klub seine Europacup-Heimspiele im fast 1400 Kilometer Luftlinie entfernten Warschau austragen.

In Anbetracht dieser misslichen Bedingungen schlägt sich die Mannschaft in der Champions League vorzüglich. Nach dem 4:1-Sieg in Leipzig spielte Schachtar am Mittwoch daheim gegen Celtic Glasgow 1:1.

Schachtar Donezk - Celtic Glasgow 1:1 (1:1)

Warschau. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 10. Bondarenko (Eigentor) 0:1. 29. Mudryk 1:1.

Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Siegrist (Ersatz). (abu/sda)

Real – Leipzig 2:0

Real Madrid brauchte zuhause gegen Leipzig viel Geduld. Diese wurde in der 80. Minute belohnt, als Federico Valverde das Skore eröffnete. Und für die Fans der Madrilenen gab es noch ein Zückerchen obendrauf: Marco Asensio traf in der Nachspielzeit herrlich zum 2:0-Endstand.

Asensio trifft herrlich zum 2:0 für Real. Video: streamja

Real Madrid - Leipzig 2:0 (0:0)

SR Mariani (ITA).

Tore: 80. Valverde 1:0. 91. Asensio 2:0.

Gruppe G

ManCity – Dortmund 2:1

Borussia Dortmund schien in der Champions League bei Manchester City einem bemerkenswerten Sieg entgegenzugehen. Aber die Citizens drehten das Spiel mit zwei Toren in der letzten Viertelstunde zum 2:1.

Bellingham bringt Dortmund in Führung. Video: streamja

Der Match, in dem die ehemaligen Dortmunder Manuel Akanji und Erling Haaland für die Citizens verteidigten respektive stürmten, war 56 Minuten lang leblos. Bis Jude Bellingham die Dortmunder mit einem Kopfball aus kurzer Distanz in Führung brachte, hatte keine der Mannschaften auch nur eine halbwegs gute Torchance. Es schien, als könnte nur ein Zufallstor das Skore verändern.

Umso gehaltvoller war der Rest der Partie. John Stones mit einem Flatterball und Erling Haaland mit einer akrobatischen Direktabnahme mittels Flugeinlage trafen für Manchester City innerhalb von fünf Minuten.

Stones gleicht für City aus. Video: streamja

Kung-Fu-Haaland bringt City in Führung. Video: streamja

Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

SR Orsato (ITA).

Tor: 56. Bellingham 0:1. 80. Stones 1:1. 84. Haaland 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. Borussia Dortmund ohne Kobel (verletzt).

Kopenhagen – Sevilla 0:0

Am Ende der Gruppenphase könnte sich herausstellen, dass das Resultat nur über die Zuteilung der Plätze 1 und 2 in dieser Gruppe entschied. Denn der FC Kopenhagen und der schlecht in die Meisterschaft gestartete FC Sevilla scheinen nicht in der Lage zu den, um das Weiterkommen mitzureden. Kopenhagen und Sevilla spielten am Mittwoch untereinander 0:0.

Sevilla kann sich gegen Kopenhagen nicht durchsetzen. Bild: keystone

FC Kopenhagen - FC Sevilla 0:0

SR Peljto (BIH).

Gruppe H

Juventus – Benfica 1:2

Ein weiterer Dämpfer für Juventus Turin: Die Italiener verloren zuhause gegen Benfica Lissabon mit 1:2. Dabei hatte die Partie für die «Alte Dame» eigentlich hervorragend begonnen: Arkadiusz Milik traf nach vier Minuten bereits zur Juve-Führung. Doch Joao Mario per Penalty kurz vor der Pause und David Neres nach Wiederbeginn drehten das Spiel zu Gunsten der Portugiesen.

Neres dreht das Spiel für Benfica. Video: streamja

Juventus Turin - Benfica Lissabon 1:2 (1:1)

SR Zwayer (GER).

Tore: 4. Milik 1:0. 44. João Mario (Foulpenalty) 1:1. 55. Neres 1:2.

Maccabi Haifa – PSG 1:3

In der 24. Minute wurde Paris Saint-Germain in Israel kalt geduscht. Tajronn Chery brachte Maccabi Haifa überraschend in Führung. Am Ende sorgte das Superstar-Trio Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar mit je einem Tor für den Unterschied.

Haifa geht überraschend in Führung. Video: streamja

Mbappé schiesst PSG zum Sieg. Video: streamja

Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain 1:3 (1:1)

SR Siebert (GER).

Tore: 24. Chery 1:0. 37. Messi 1:1. 69. Mbappé 1:2. 88. Neymar 1:3.

Gruppe A

Glasgow Rangers – Napoli 0:3

Mehr als 60 Minuten durften die Glasgow Rangers im Nachtragspiel des gestrigen Spieltages auf einen Punktgewinn gegen Napoli hoffen – auch weil Piotr Zielinski gleich zwei Mal einen Penalty verschoss. Doch mit dem dritten Elfer des Spiels – dieses Mal von Matteo Politano geschossen – war der Bann gebrochen. Am Ende siegten die italienischen Gäste doch deutlich.

Glasgow Rangers - Napoli 0:3 (0:0)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 68. Politano (Foulpenalty) 0:1. 85. Raspadori 0:2. 91. Ndombélé 0:3.

Bemerkungen: 55. Gelb-rote Karte gegen Sands (Rangers). 57. Zielinski (Napoli) verschiesst Penalty, darf nochmals antreten und verschiesst erneut. (abu/sda)