Nati-Direktor Tami: «Wer uns schlagen will, muss ein grosses Spiel abliefern»

«Dass wir unser erstes Ziel erreicht haben, ist das Ergebnis einer sehr guten Vorbereitung. Schon bei der Ankunft in Stuttgart habe ich gespürt, wie wichtig die zwei Wochen zuvor in St. Gallen waren. Wir haben uns dort am 27. Mai getroffen, sind jetzt fast einen Monat zusammen, und ich habe von Anfang an eine grosse Energie im Staff und im Team gespürt. Es wurde mit hoher Intensität und Qualität gearbeitet. Eine solche Harmonie habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Für mich ist es daher kein Zufall, dass wir nach drei Spielen ungeschlagen sind.»