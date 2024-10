Trent Alexander-Arnold versenkt einen Freistoss gegen Finnland. Bild: www.imago-images.de

«Ich habe Trent gesagt, wenn du den versenkst, zahle ich dir 500 Pfund»

England hat eine nötige Reaktion gezeigt. Nach der überraschenden Niederlage gegen Griechenland vom Donnerstag (1:2), schlugen die Three Lions gestern Finnland mit 3:1. Für die Siegsicherung war in der 74. Minute Trent Alexander-Arnold zuständig. Der Liverpool-Spieler versenkte einen Freistoss aus grosser Distanz herrlich im Winkel zum 2:0.

Die Tore bei Finnland – England im Schnelldurchlauf. Video: SRF

Die nötige Motivation dazu erhielt der 26-Jährige offenbar von seinem Teamkollegen Jack Grealish, der seinerseits für das frühe 1:0 der Engländer zuständig war. Der ManCity-Profi erklärte im Interview nach dem Spiel: «Ich habe Trent gesagt, wenn du den versenkst, zahle ich dir 500 Pfund.» Gesagt, getan. Auch Grealish schien beeindruckt: «Und dann haut der einfach drauf und versenkt das Ding voll im Winkel.» Ob er die Summe wirklich bezahlt? «Das war natürlich nur ein Witz», meint Grealish.

Deutlich weniger gut lief die Partie – und die letzten Spiele für England dagegen für Phil Foden. Der Mittelfeldstar von Manchester City sass die grösste Zeit auf der Bank und wurde nur für die letzten zehn Minuten eingewechselt. Kein Wunder: In seinen letzten 15 Einsätzen für England hat Foden eine dicke Null in der Statistik stehen. Keine Tore, nicht ein einziger Assist. Seine letzte Torbeteiligung für die «Three Lions» war am 12. September 2023 bei einem 3:1-Sieg über Schottland.

Trotz des Sieges gegen Finnland ist England in der Nations League weiterhin gefordert. Um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, muss das Team von Trainer Lee Carsley drei Punkte auf Leader Griechenland aufholen. Auf Rang 2 stünden hingegen Aufstiegs-Playoffs gegen einen möglicherweise hochklassigen Gegner aus der Nations League A an. (abu)