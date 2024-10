Schwach, schwach, diskret etc. – die Noten zum Gruselauftritt gegen Serbien

Gregor Kobel: 3,5 Im dritten Spiel nach der Ernennung zum neuen Stammgoalie zeigt sich Kobel gewohnt reaktionsstark, zwei Mal verhindert er brillant weitere Gegentore. Trotzdem hinterlässt er das Gefühl, nicht für die grosse Sicherheit gesorgt zu haben, die man vom mehrmals zum besten Bundesliga-Goalie gewählten Dortmunder erwartet: Weil er mit dem Ball am Fuss Fehler begeht und er in der ersten Halbzeit beim Herauslaufen den Ball verpasst – und Glück hat, dass ein Teamkollege klären kann.

«Sie müssen in Ihrem Kopf anfangen!» – Experten führen FDPler in der Nahost-«Arena» vor

«Es motzen nur die, die Millionen verdienen» – UEFA-Präsident kritisiert Spieler

Der überfüllte Spielplan sorgt weiterhin für Diskussionen in der Welt des Fussballs. Nun sorgte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin für eine kuriose Aussage.

Mit der neu gestalteten Klub-WM im nächsten Jahr kommen für die Top-Teams der Welt weitere Spiele hinzu. Das Turnier in den USA startet am 15. Juni mit dem Eröffnungsspiel. Vier Wochen später endet die «neue» Weltmeisterschaft mit dem Finale in New York. Für die besten Spieler der Welt heisst das noch mehr Spiele und weniger Regeneration.