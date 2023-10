Fabian Schär bejubelt sein Traumtor gegen PSG. Bild: keystone

Schär trifft bei Newcastle-Triumph gegen PSG – Nullnummer zwischen Dortmund und Milan

Der zweite Spieltag in der Champions League ist komplett. Es gab auch ein Traumtor eines Schweizers zu sehen.

Gruppe E

Atlético – Feyenoord 3:2

Atlético Madrid gerät im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam zweimal in Rückstand und steht am Schluss doch als Sieger da. Die Spanier setzen sich mit 3:2 durch.

Griezmann gleicht akrobatisch aus für Atlético. Video: SRF

Die Gäste, die im ersten Gruppenspiel Celtic Glasgow 2:0 bezwungen hatten, starteten mutig in die Partie. Dass die Niederländer in der 7. und 34. Minute in Führung gingen, war anhand der Spielanteile und den herausgespielten Chancen durchaus verdient. Am Ursprung der Wende stand ein Fallrückzieher von Antoine Griezmann. Mit seiner akrobatischen Einlage glich der Franzose die Partie unmittelbar vor dem Pausenpfiff wieder aus. In der zweiten Halbzeit waren dann noch keine zwei Minuten gespielt, als Alvaro Morata mit seinem zweiten Treffer für die erstmalige Führung der Spanier sorgte. Anders als in der 1. Runde gegen Lazio konnte Atlético den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Atlético Madrid - Feyenoord Rotterdam 3:2 (2:2)

SR Letexier.

Tore: 7. Hermoso (Eigentor) 0:1. 12. Morata 1:1. 34. Hancko 1:2. 47. Morata (Molina) 2:2. 45. Griezmann 3:2.

Celtic – Lazio 1:2

Lazio bricht den Heimfans im Celtic Park spät das Herz. Es lief bereits die fünfte und letzte Minute der Nachspielzeit, als Pedro zum Sieg für die italienischen Gäste traf und Celtic Glasgow den erhofften Punktgewinn vermieste.

Celtic Glasgow - Lazio Rom 1:2 (1:1)

SR Rumsas.

Tore: 12. Furuhashi 1:0. 29. Vecino 1:1. 95. Pedro 1:2.

Gruppe F

Dortmund – Milan 0:0

Im zweiten Spiel der Gruppe trennten sich Dortmund und Milan torlos. Auch der in der 69. Minute eingewechselte Noah Okafor konnte Gregor Kobel im BVB-Tor nicht bezwingen.

Viel Krampf, wenig Glanz zwischen Dortmund und Milan. Bild: keystone

Borussia Dortmund - AC Milan 0:0

SR Marciniak.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. Milan mit Okafor (ab 69.).

Newcastle – PSG 4:1

In der Gruppe F hat Newcastle United etwas überraschend den 1. Platz erobert. Spätestens in der 50. Minute kannte die Euphorie im St. James’ Park keine Grenzen mehr. Soeben hatte Sean Longstaff aus spitzem Winkel getroffen und den Vorsprung des Heimteams auf 3:0 ausgebaut.

Schär trifft herrlich zum Schlusspunkt in Newcastle. Video: SRF

Das Team aus dem Norden Englands, bei dem Fabian Schär in der Innenverteidigung durchspielte und in der Nachspielzeit mit einem Schlenzer den Schlusspunkt zum 4:1 setzte, präsentierte sich trotz weniger Ballbesitz ideenreich und im Angriff konsequent.

Newcastle United - Paris Saint-Germain 4:1 (2:0)

SR Kovacs.

Tore: 17. Almirón 1:0. 39. Burn 2:0. 50. Longstaff 3:0. 56. Hernandez 3:1. 91. Schär 4:1.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär.

Gruppe G

YB – Roter Stern 2:2

Leipzig – ManCity 1:3

Wie bereits gegen Roter Stern Belgrad sorgt Julian Alvarez für den zweiten Sieg von Manchester City. Die Engländer gewinnen in Leipzig 3:1.

Alvarez schlenzt den Ball in den Winkel. Video: SRF

In der 84. Minute schlenzte der fünf Minuten zuvor eingewechselte Argentinier den Ball aus 15 Metern in die entfernte Ecke. Mit seinem dritten Treffer in der laufenden Kampagne sorgte Alvarez dafür, dass der Titelverteidiger, dem in der Nachspielzeit noch der dritte Treffer gelang, nach dem zweiten Gruppenspiel ohne Verlustpunkte dasteht. Der Auswärtssieg war verdient, RB Leipzig war über weite Strecken klar unterlegen. Trotzdem durften die Deutschen lange auf einen Punktgewinn hoffen. Kurz nach der Pause hatte sich Lois Openda im Laufduell gegen den Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji durchgesetzt und den Ball zum 1:1 eingeschoben.

RB Leipzig - Manchester City 1:3 (0:1).

SR Soares Dias.

Tore: 25. Foden 0:1. 48. Openda 1:1. 84. Alvarez 1:2. 92. Doku 1:3.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (bis 72./verwarnt).

Gruppe H

Antwerpen – Donetsk 2:3

Dramatik auch in der Gruppe H: Im Auswärtsspiel gegen Antwerpen lag Schachtar Donezk zur Pause 0:2 zurück, die Ukrainer sorgten jedoch mit drei Treffern zwischen der 48. und 76. Minute für die Wende. In der 97. Minute bot sich den Belgiern die goldene Chance auf den Ausgleich, doch Captain Toby Alderweireld schoss den Handspenalty am Tor vorbei.

Royal Antwerp - Schachtar Donezk 2:3 (2:0)

SR Obrenovic.

Tore: 3. Muja (Vermeeren) 1:0. 33. Balikwisha (Vermeeren) 2:0. 48. Sikan 2:1. 71. Rakitskyi 2:2. 76. Sikan (Nazaryna) 2:3.

Bemerkungen: 97. Alderweireld verschiesst Penalty. (sda)

Porto – Barcelona 0:1

Der FC Barcelona kam auswärts bei Porto zu einem standesgemässen 1:0-Auswärtssieg. Das einzige Tor des Spiels erzielte Ferran Torres direkt vor dem Pausenpfiff. Dass Barça-Youngster Gavi in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah, fiel nicht mehr ins Gewicht.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Porto - FC Barcelona 0:1 (0:1)

SR Taylor.

Tor: 45. Torres 0:1. (abu/sda)