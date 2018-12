Sport

Fussball

Bundesliga: Düsseldorf fügt Favres Dortmund die erste Niederlage zu



Bundesliga, 16. Runde Gladbach – Nürnberg 2:0 (0:0) Hertha – Augsburg, 2:2 (2:2) Düsseldorf – Dortmund 2:1 (1:0) Wolfsburg – Stuttgart 2:0 (2:0)

Bild: AP/AP

Düsseldorf fügt Favres Dortmund die erste Niederlage zu – Gladbach siegt

Das musst du gesehen haben

Lucien Favre muss die erste Niederlage in der Bundesliga als Trainer von Borussia Dortmund einstecken. Bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf setzt es ein eher überraschendes 1:2 ab. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio setzt auch dem BVB zu, in dem er nach 22. Minuten die Hausherren in Front schiesst.

Kurz nach der Pause ist es Jean Zimmer, der den Ball mit einem Sonntagsschuss an Roman Bürki vorbeizimmert. Etwas Hoffnung für Schwarz-Gelb bringt erst Edeljoker Paco Alcacer zurück, mit dem Anschlusstreffer in der 81. Minute. Für mehr reicht es für einmal aber nicht mehr. Die erste Saisonniederlage in der Bundesliga ist für Dortmund doppelt bitter: In der Pause musste Manuel Akanji wegen Aduktorenproblemen ausgewechselt werden.

Gladbach ohne Heimniederlage

Borussia Mönchengladbach mit dem Schweizer Quintett Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Josip Drmic kann eine überaus positive Hinrunden-Bilanz ziehen. Ein Spiel vor der Winterpause steht fest, dass die Gladbacher auf einem Champions-League-Platz ins neue Jahr rutschen werden. Das 2:0 gegen Nürnberg war der achte Sieg im achten Heimspiel. Besser schnitt Gladbach zuhause noch nie ab.

Gegen die schwächste Defensive der Liga bekundete der Tabellenzweite anfänglich Mühe. Nach einem abgelenkten Schuss an die Latte des eigenen Tors in den ersten Minuten übernahm das Heimteam aber zusehends die Kontrolle.

Alassane Pléa, zweimal der auffällige Zakaria und Thorgan Hazard mit einem kläglich über das Tor gelupften Foulpenalty vergaben die ersten Möglichkeiten zunächst. Dann vollendete Hazard zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Konter zur Führung. Für den von Topklubs umworbenen Belgier war es der 9. Treffer und die 15. Torbeteiligung in der Bundesliga-Hinrunde. In den Schlussminuten war Pléa ebenfalls zum 9. Mal erfolgreich.

Für Nico Elvedi endete das letzte Heimspiel des Kalenderjahres mit einem brummenden Schädel. Der Nationalverteidiger zog sich bei einem Luftduell eine Platzwunde zu und musste sich 20 Minuten vor Schluss auswechseln lassen.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Mönchengladbach - Nürnberg 2:0 (0:0)

42'323 Zuschauer.

Tore: 47. Hazard 1:0. 86. Pléa 2:0. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 73.), Lang (ab 75.) und Zakaria, ohne Drmic (Ersatz). 5. Abgelenkter Schuss von Fuchs (Nürnberg) an die Latte. 45. Hazard (Gladbach) verschiesst Foulpenalty.

Hertha Berlin - Augsburg 2:2 (2:2)

27'939 Zuschauer.

Tore: 8. Hinteregger 0:1. 28. Leckie 1:1. 31. Duda 2:1. 31. Koo 2:2.

Bemerkungen: Hertha mit Lustenberger.

Düsseldorf - Dortmund 2:1 (1:0)

52'000 Zuschauer.

Tore: 22. Lukebakio 1:0. 56. Zimmer 2:0. 81. Alcacer 2:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji (bis 45.), ohne Hitz (Ersatz).

Wolfsburg - Stuttgart 2:0 (2:0)

21'780 Zuschauer.

Tore: 24. Guilavogui 1:0. 44. Weghorst 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 85.) und Steffen (ab 85.). (abu/sda)

Europas Rekordmeister im Fussball

Abonniere unseren Newsletter