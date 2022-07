Sébastien Haller im Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz. Bild: imago

BVB-Stürmer Haller erhält nach Hodenkrebs-Diagnose viel Zuspruch

Bei Dortmunds Neuverpflichtung Sébastien Haller wurde ein Hodentumor festgestellt. Der Stürmer bekam viel Zuspruch – auch von Timo Baumgartl von Union Berlin, der im Mai die gleiche Diagnose bekam.

Borussia Dortmund teilte am Montag mit, dass bei Neuzugang Sébastien Haller ein Tumor im Hoden entdeckt worden ist. Der Mittelstürmer ist bereits aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist und wird in den kommenden Tagen laut BVB-Mitteilung in einem spezialisierten medizinischen Zentrum weiter untersucht.

Direkt nach der Diagnose sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: «Diese Nachricht war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt.»

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte der Agentur SID: «Wir sind natürlich alle im Schockzustand. Unsere Gedanken sind bei Sébastien und seiner Familie. Das Wichtigste ist jetzt, dass er wieder gesund wird.» Neben den Dortmunder Verantwortlichen erreichten Haller auch weitere Nachrichten.

Baumgartl mit persönlicher Nachricht

So schrieb Timo Baumgartl zu einem Screenshot von der Haller-Meldung in seiner Story auf Instagram: «Du bist nicht allein, Sébastien.»

Baumgartl weiss, wovon er spricht. Er bekam im Mai die Diagnose Hodenkrebs. Kürzlich sagte er der «Bild»: «Ich habe alle Chemotherapien hinter mir, die gemacht werden sollten. Es geht mir gut, auch wenn mir die Haare ausgefallen sind.» In den Sozialen Netzwerken geht Baumgartl offen damit um, zeigt sich mit Cap und schrieb zu einem Bild mit seinen Teamkollegen von Union Berlin: «Vermisse die Jungs».

Auch Hertha-Profi Marco Richter teilt das gleiche Schicksal wie Haller. Der Flügelspieler erfuhr vor knapp einer Woche bei einer urologischen Untersuchung, dass bei ihm ein Tumor im Hoden diagnostiziert wurde. Der Hauptstadtklub schrieb in einer Nachricht an den BVB-Star Haller: «Wir wünschen alles erdenklich Gute und die bestmögliche Genesung.»

Ex-Klubs von Haller schickten Nachrichten

Im Fall von Haller teilten auch seine Ex-Klubs Eintracht Frankfurt, West Ham United und Ajax Amsterdam aufmunternde Worte. So schrieb die Eintracht auf Twitter: «Wir sind für dich da und schicken dir ganz viel Kraft! Gute Besserung, Sébastien Haller.»

Von 2017 bis 2019 schoss Haller seine Tore für Frankfurt. Bild: EPA

Ajax, wo Haller bis vor Kurzem unter Vertrag stand, formulierte es so: «Wir sind bei dir, Sébastien.» Und der Klub aus der Premier League schrieb unter den Post des BVB: «Wir sind bei dir, Sébastien. Wir wünschen dir das Beste mit deiner Genesung.»

Auch andere Klubs wie Fortuna Düsseldorf, der FC Bayern, die TSG Hoffenheim oder Sporting Lissabon gaben Haller Zuspruch. Haller selbst äusserte sich bisher nicht dazu. (ram/t-online/mem)