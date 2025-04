Daumen hoch von Yann Sommer – auch nach dem Rückspiel in Mailand? Bild: keystone

Yann Sommer vor der süssen Revanche an den Bayern

Yann Sommer steht mit Inter Mailand kurz davor, im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League seinen ehemaligen Arbeitgeber Bayern München rauszuwerfen. Real Madrid braucht derweil ein Wunder.

Trotz gewonnenem Meistertitel erlebte Yann Sommer bei Bayern München eine schwierige Zeit. Bereits nach einem halben Jahr musste der ehemalige Schweizer Nationalgoalie wieder der Vereinsikone Manuel Neuer Platz machen. Er zog weiter zu Inter Mailand – und das mit grossem Erfolg.

Nun hat Sommer die grosse Chance, sich bei den Münchnern zu revanchieren. Nach dem 2:1-Auswärtssieg reicht am Mittwochabend zuhause ein Remis für den Halbfinaleinzug in der Champions League. Zum (Fern-)Duell mit Neuer kommt es allerdings nicht. Dieser ist nach einem Muskelfaserriss in der rechten Wade nicht fit, erneut muss der 21-jährige Jonas Urbig, der im Winter vom Zweitligisten Köln kam, einspringen.

Manuel Neuer ist einmal mehr verletzt. Bild: IMAGO/Jan Huebner

Verletzungssorgen bei den Bayern

Er ist nicht der einzige verletzungsbedingte Ausfall beim Leader der Bundesliga. Am meisten vermisst wird Jamal Musiala, ohne den es dem Offensivspiel an Überraschungsmomenten und Kreativität fehlt. Ersetzt werden könnte er durch Thomas Müller, der in seiner letzten Saison bei den Bayern zum 163. Einsatz in der Königsklasse kommen und mit Lionel Messi gleichziehen würde. Einzig Cristiano Ronaldo (183) und Iker Casillas (177) weisen mehr Spiele in der Champions League auf.

Auch Jamal Musiala steht den Bayern gegen Inter nicht zur Verfügung. Bild: keystone

Beim deutschen Rekordmeister gibt man sich trotz der Hinspiel-Niederlage optimistisch, einen weiteren Schritt Richtung «Finale dahoam» machen zu können. «Es ist nicht so, dass wir ein Wunder brauchen. Wir müssen ein Spiel gewinnen», sagt Joshua Kimmich. «Jeder in der Kabine ist davon überzeugt, dass wir in Mailand gewinnen können.»

Bei Inter nimmt man das Rückspiel nicht auf die leichte Schulter. Der Trainer Simone Inzaghi verweist auf die Müdigkeit gegen Ende einer anstrengenden Saison, in der Inter noch auf drei Hochzeiten tanzt. «Wir wissen um die Stärke der Bayern und werden leiden müssen», gibt er sich betont vorsichtig. Und ja, man habe auch Penaltyschiessen geübt. Die Statistik müsste Inzaghi jedoch beruhigen. Der Leader der Serie A ist im heimischen San Siro seit 14 Spielen ungeschlagen (12 Siege, 2 Unentschieden).

Reals Glaube an eine Remontada

Brauchen die Bayern in Mailand einen Exploit, benötigt Real Madrid gegen Arsenal eine seiner berühmten Aufholjagden, auf spanisch «Remontada». Das Hinspiel dominierten die Londoner mit 3:0 erstaunlich deutlich.

Mbappé und Co. müssen drei Tore aufholen. Bild: keystone

Arsenal hat im Europacup noch nie ein Drei-Tore-Polster aus der Hand gegeben. Dennoch gibt man die Hoffnung in Madrid nicht auf, alles andere würde nicht dem Selbstverständnis des Rekordsiegers entsprechen. «Ja, natürlich können wir es schaffen», versichert der Stürmerstar Kylian Mbappé. «Man kann sagen, dass es fast keine Chance gibt», sagt Reals Trainer-Legende Carlo Ancelotti. «Aber im Fussball passieren unvorhersehbare Dinge. Niemand hat erwartet, dass Rice zwei Freistosstore schiesst (im Hinspiel), aber er hat es getan.»

Letztmals scheiterte Real vor fünf Jahren vor den Halbfinals, ebenfalls gegen ein Team aus der Premier League. 2020 unterlag man Manchester City zweimal mit 1:2. (abu/sda/afp)