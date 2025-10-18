Megroz schiesst die FCZ Frauen mit einem Viererpack zum Sieg ++ St.Gallen schlägt Luzern

FC Zürich – Rapperswil-Jona 5:1

Bis in die 67. Minute konnte Aussenseiter Rapperswil-Jona in Zürich von der grossen Sensation träumen. Doch dann kam der grosse Auftritt von Naomi Mégroz. Innerhalb von 23 Minuten gelang der 27-Jährigen ein Viererpack und sie schoss die Zürcherinnen quasi im Alleingang zum Sieg. Seit fast einem Jahr hatte Megroz in der Meisterschaft nicht mehr getroffen.

Zu Beginn des Spiels war Rapperswil nach acht Minuten dank Zdravka Parapunova in Führung gegangen – kassierte aber drei Minuten später den Ausgleichstreffer. Es ist der dritte Sieg in Serie für die FCZ-Frauen. Rappi bleibt bei einem Saisonsieg.

Luzern – St.Gallen 0:3

Seit sechs Spielen ohne Niederlage ist St.Gallen. In Luzern feiern die Ostschweizerinnen einen problemlosen 3:0-Sieg. Larina Baumann und Yael Aeberhard trafen in der ersten Halbzeit und Sara Nilsson sorgte in der 77. Minute für den Schlusspunkt. Für mindestens eine Nacht steht St.Gallen aktuell auf dem dritten Platz. (riz)