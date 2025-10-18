sonnig13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Womens Super League: Megroz erzielt gleich vier Tore

Megroz schiesst die FCZ Frauen mit einem Viererpack zum Sieg ++ St.Gallen schlägt Luzern

18.10.2025, 18:3918.10.2025, 18:39
Inhaltsverzeichnis
FC Zürich – Rapperswil-Jona 5:1Luzern – St.Gallen 0:3Tabelle

FC Zürich – Rapperswil-Jona 5:1

Bis in die 67. Minute konnte Aussenseiter Rapperswil-Jona in Zürich von der grossen Sensation träumen. Doch dann kam der grosse Auftritt von Naomi Mégroz. Innerhalb von 23 Minuten gelang der 27-Jährigen ein Viererpack und sie schoss die Zürcherinnen quasi im Alleingang zum Sieg. Seit fast einem Jahr hatte Megroz in der Meisterschaft nicht mehr getroffen.

Zu Beginn des Spiels war Rapperswil nach acht Minuten dank Zdravka Parapunova in Führung gegangen – kassierte aber drei Minuten später den Ausgleichstreffer. Es ist der dritte Sieg in Serie für die FCZ-Frauen. Rappi bleibt bei einem Saisonsieg.

Luzern – St.Gallen 0:3

Seit sechs Spielen ohne Niederlage ist St.Gallen. In Luzern feiern die Ostschweizerinnen einen problemlosen 3:0-Sieg. Larina Baumann und Yael Aeberhard trafen in der ersten Halbzeit und Sara Nilsson sorgte in der 77. Minute für den Schlusspunkt. Für mindestens eine Nacht steht St.Gallen aktuell auf dem dritten Platz. (riz)

Tabelle

TV-Regie blendet Protest aus: La-Liga-Teams wehren sich gegen internationale Spiele
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik +++ Kreml muss Yukos-Aktionäre entschädigen
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Schwierige Aufgaben für Bernet und Wawrinka +++ Moser mit erstem Saisontor
Sieben Angeklagte nach Fan-Schlägerei beim Zürcher Fussball-Derby
Knapp ein Jahr nach einem gewaltsamen Angriff vor dem Stadtzürcher Fussballderby GC – FCZ hat die Zürcher Staatsanwaltschaft die Verfahren gegen über zwei Dutzend Beschuldigte weitgehend abgeschlossen.
Sieben Personen wurden angeklagt, 14 weitere erhielten einen Strafbefehl, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2024 am Bahnhof Hardbrücke. Dort kam es zu einem Angriff von mutmasslichen GC-Anhängern auf mehrere FCZ-Fans. Diese wurde teilweise verletzt und beraubt.
Zur Story