Die einen singen inbrünstig, die anderen gar nicht – doch darum geht für einmal nicht. Bild: imago-images.de

Die Nationalhymnen unter der Lupe – worüber singen die WM-Spieler in Katar eigentlich?

Das Abspielen der Nationalhymnen vor einem Fussball-Länderspiel ist Tradition – das ist auch bei der WM in Katar so. Oft singen die Fussballer mehr oder weniger enthusiastisch mit. Doch was wird da eigentlich geträllert? Eine Textanalyse gibt Aufschluss.

«Trittst im Morgenrot daher, seh' ich dich im Strahlenmeer» – zumindest die ersten paar Zeilen des Schweizerpsalms sollte jeder Schweizer kennen. Und auch was danach kommt, verstehen Frau Schweizerin und Herr Schweizer in der Regel. Schliesslich gibt's die Nationalhymne in allen vier Landessprachen.

Auch was die deutschen Spieler vor einem WM-Spiel singen, können wir problemlos nachvollziehen. Schwieriger wird es da schon bei den fremdsprachigen Hymnen, schliesslich beherrscht nicht jeder Portugiesisch, Arabisch oder gar Walisisch. Um zu verstehen, worüber die 32 oder besser gesagt 31 WM-Nationen – Spaniens Hymne hat nämlich keinen Text – singen, haben wir die Nationalhymnen zunächst auf Deutsch übersetzt und dann einer kleinen Textanalyse unterzogen.

Singen immer besonders enthusiastisch: die Brasilianer um den derzeit verletzten Superstar Neymar. Bild: imago-images.de

Ein Blick auf die am häufigsten vorkommenden Wörter offenbart, dass Patriotismus und Religion in den Texten die wichtigste Rolle spielen und dass wir bei den Nationalhymnen noch weit weg von Gleichberechtigung sind. Das Wort Vaterland kommt beispielsweise fast fünfmal so oft vor wie das Wort Mutter(-land).

Die 20 häufigsten Wörter in den 31 WM-Hymnen:

Land – 35 Vaterland – 24 O/Oh – 23 Ruhm/ruhmreich – 23 Gott – 22 Freiheit/frei – 20 leben – 16 Herz – 13 Liebe/geliebt – 13 König – 11 ewig – 11 Blut – 10 schützen – 10 schwören – 9 Himmel – 9 Heimat – 9 Volk – 9 marschieren – 8 Erde – 7 sterben – 7

Eine Mitschuld an der fehlenden Gleichberechtigung trägt aber auch der Tod von Queen Elizabeth II., denn in England wird nun nicht mehr die Königin, sondern der König besungen.