Europa League: Milan und Freiburg stehen im Achtelfinal

Milan trotz Niederlage weiter +++ Freiburg schafft die Wende

Freiburg – Lens 3:2

Der SC Freiburg schafft in der Europa League den Einzug in den Achtelfinal dank einer Aufholjagd. Der Bundesligist gewinnt gegen die Franzosen von Lens nach 0:2-Pausenrückstand und Verlängerung mit 3:2.Zwei Tore des ungarischen Stürmers Roland Sallai brachten Freiburg zurück in die Partie. Das 2:2 gelang ihm in der 92. Minute. Der Siegtreffer schoss der Österreicher Michael Gregoritsch in der 99. Minute.

Freiburg - Lens 3:2 (0:2, 2:2) n.V.

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 28. Pereira da Costa 0:1. 45. Wahi 0:2. 67. Sallai 1:2. 92. Sallai 2:2. 99. Gregoritsch 3:2.

Rennes – Milan 3:2

Im Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Stade Rennes verlor der AC Mailand mit 2:3. Dank des Gesamtergebnisses von 5:3 dennoch stehen die Italiener trotzdem Achtelfinal.

Rennes zeigte eine ansprechende Leistung und dominierte über weite Strecken das Spielgeschehen. Bereits nach elf Minuten belohnten sie sich für die gute Startphase, als Bourigeaud mit einem Flachschuss das 1:0 erzielte. In der 22. Minute traf Jovic nach einer Flanke von Hernandez per Kopf zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit brachte Bourigeaud Rennes durch einen von Kjaer verursachten Elfmeter erneut in Führung (54.), doch Leao konnte nur wenige Minuten später ausgleichen (58.). Ein Handspiel von Jovic führte zu einem weiteren Elfmeter für Rennes, den erneut Bourigeaud sicher verwandelte und somit einen Hattrick erzielte (68.). Rennes drängte anschliessend auf weitere Tore, während Mailand das Ergebnis erfolgreich über die Zeit brachte. Der Schweizer Natispieler Noah Okafor stand für die Italliener ab der 62. Minute auf dem Platz.

Rennes - Milan 3:2 (1:1).

SR Pinheiro (POR). - Tore: 11. Bourigeaud 1:0. 22. Jovic 1:1. 54. Bourigeaud (Penalty) 2:1. 58. Leão 2:2. 68. Bourigeaud (Penalty) 3:2.

Bemerkungen: Milan mit Okafor (ab 62.). Rennes ohne Rieder (verletzt). (sda)