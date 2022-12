Das hinter dem Balken könnte Corsin M. sein, möglicherweise aber auch C. Manser.

Fast das Schönste am Fussball ist ja, wenn man hinterher betonen kann, dass man es schon immer gewusst hat. Einige Mitarbeiter dürfen heute durchaus mit breiter Brust im Büro herumstolzieren.

So gut – oder so schlecht – hat unsere Redaktion die WM vorausgesagt

Vor Beginn der WM in Katar liessen wir zahlreiche Mitarbeiter in die Glaskugel schauen. Wer holt den Titel? Wer enttäuscht? Wer wird Torschützenkönig?

Zeit für eine gnadenlose Abrechnung. Und die belegt, wie kompetent Eishockey-Spezialist Adrian Bürgler auch auf Rasen ist. Er sagte korrekt voraus, dass Lionel Messi als bester Spieler der WM Argentinien zum Titel führt. Er prophezeite ein Schweizer Achtelfinal-Ausscheiden gegen Portugal, erwartete Dänemark als negative Überraschung des Turniers und die USA als positive. Einzig beim Tippen des Torschützenkönigs griff der Bürglermeister gehörig daneben: Messi konnte seinen Kollegen Lautaro Martinez noch so gut in Szene setzen – der Inter-Stürmer versemmelte Mal für Mal.

Mit Niklas Helbling und Ralf Meile überzeugten zwei weitere Sportredaktoren. Beide hatten Argentinien und Messi auf dem Zettel, Helbling sagte zudem das enttäuschende Abschneiden Spaniens voraus und Meile wusste exakt, wie die Hoffnungen der Niederlande in sich zerfallen.

Positive Erwähnung verdient mit Daten-Journalist Reto Fehr ein notorischer Risiko-Tipper. Klar, Senegal wurde nicht Weltmeister. Aber dass Japan (Siege gegen Deutschland und Spanien) für Furore sorgen würde, wusste er ebenso, wie dass Ghanas Mohammed Kudus stark sein wird.

Über das Abschneiden der Kollegen Corsin Manser und Moritz Meister würden wir gerne den Mantel des Schweigens ausbreiten. Aber wir sind hier nicht bei der FIFA, sondern zeigen schonungslos, was Sache ist. Chefreporter Manser haben nicht nur seine Holländer die Suppe versalzen. Er sah die Schweiz im Halbfinal, Deutschland gar im Final und erwartete, dass Frankreich zur grossen Enttäuschung des Turniers wird. Uff!