Trotz Niederlage im CL-Final: Der FC Liverpool beendet die Saison mit zwei Titeln. Bild: keystone

Liverpool feiert trotzdem mit den Fans – und Real Madrid erst recht

Mit dem Final der Champions League ist die Fussball-Saison 2021/22 am Samstag zu Ende gegangen. Bevor viele Akteure von Real Madrid und dem FC Liverpool in den nächsten Tagen für ihr Land in der Nations League ran müssen, wurde in beiden Städten gefeiert.

Dass in Madrid eine «fiesta grande» stieg, erstaunt nicht. Real gewann schliesslich den Henkelpott dank einem 1:0-Sieg über Liverpool. Dass aber nicht nur in der spanischen Hauptstadt, sondern auch im Nordwesten Englands Zehntausende auf die Strasse gingen, um ihr Team hochleben zu lassen, erstaunt eher.

Ganz Liverpool scheint auf den Beinen zu sein – und einige Fans auch auf Ampeln. Bild: keystone

Aber auch in Liverpool gab es eine unter dem Strich sehr erfolgreiche Saison zu bejubeln. Die «Reds» gewannen den FA Cup und den League Cup, sie wurden Zweite in der bis zuletzt umkämpften Meisterschaft und in der Champions League erreichten sie den Final.

«Das ist der beste Klub der Welt»

«Das ist absolut aussergewöhnlich», betonte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, als über den grossen Fan-Aufmarsch sprach. «Am Abend zuvor haben wir den Champions-League-Final verloren und trotzdem kommen die Leute in guter Stimmung hierhin. Das ist der beste Klub der Welt und mir ist egal, was andere Leute denken.»

Die Highlights der Parade in knapp 5 Minuten. Video: YouTube/Liverpool ECHO

Einen eigenen offenen Bus erhielt Liverpools Frauen-Team, das ebenfalls Teil der Parade war. Es wurde Zweitliga-Meister und stieg damit in die Women's Super League auf.

Hazards Versprechen

Die Fans von Real Madrid durften sich ebenfalls über zwei Pokale freuen: Jenen für die überlegen gewonnene spanische Meisterschaft und jenen für die «Königsklasse». In beiden Wettbewerben ist das «Weisse Ballett» Rekordsieger: mit 35 Meistertiteln und mit 14 Erfolgen in der Champions League beziehungsweise dem früheren Meistercup.

Frenetisch wird der Bus mit den Real-Spielern bejubelt. Bild: keystone

Als der 34-jährige Marcelo zum Mikrofon griff, um sich von den Real-Fans zu verabschieden – er geht nach 15 Jahren –, hätte dies ein besonders feierlicher Moment werden können. Stattdessen sangen die Fans laute Schmährufe gegen Kylian Mbappé. Der Franzose hatte monatelang mit einem Wechsel zu Real kokettiert, um am Ende doch bei Paris Saint-Germain zu bleiben.

Überraschend wandte sich auch Eden Hazard an die feiernde Menge. Der häufig verletzte Belgier kündigte an, er habe noch Grosses vor mit Real. «Liebe Fans, ich bin jetzt seit drei Jahren hier und hatte so viele Verletzungen. Aber nächste Saison werde ich alles für euch geben!», sagte Hazard, ehe er von seinem Teamkollegen umarmt wurde.