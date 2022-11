Jetzt bist du gefragt – wie bewertest du die Schweizer Nati-Spieler gegen Brasilien?

Welche Bewertung gibst du den Spielern der Schweizer Nati und Trainer Murat Yakin nach dem zweiten WM-Auftritt in Katar gegen Brasilien? Lass es uns mittels Schieberegler wissen.

Lange hielt die Schweiz gut dagegen, liess defensiv kaum etwas zu – obwohl der Gegner das spielstarke Brasilien war. Zwar kam auch die Schweiz kaum zu Chancen und blieb über das gesamte Spiel ohne Torschuss, doch schien ein Punkt lange realistisch. Erst in der 83. Minute schlug es im Schweizer Tor ein. Der Hammer von Casemiro war für Goalie Yann Sommer unhaltbar.

Am Ende waren bei Granit Xhaka (m.) und Co. trotz eines guten Auftritts lange Gesichter zu sehen.

Am Ende waren bei Granit Xhaka (m.) und Co. trotz eines guten Auftritts lange Gesichter zu sehen.

