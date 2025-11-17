Der Deutsche Assan Ouedraogo (Mitte) jubelt nach seinem Tor. Bild: keystone

Deutschland sichert sich das WM-Ticket mit einem Kantersieg

Deutschland nimmt die letzte Hürde Richtung Weltmeisterschaft 2026 ohne Mühe und ist damit zum 21. Mal an einer WM dabei.

Gruppe A

Deutschland – Slowakei 6:0 (4:0)

Deutschland gewinnt das entscheidende Spitzenspiel seiner Gruppe gegen die Slowakei in Leipzig diskussionslos mit 6:0.

Die Kritik, die das deutsche Nationalteam nach dem schwachen Auftritt vor drei Tagen in Luxemburg einstecken musste, hatte keine negativen Auswirkungen. In Leipzig spielte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann von der ersten Minute an druckvoll und kompromisslos. Eine Halbzeit genügte vollkommen, um die Frage nach dem Sieger zu beantworten.

Nick Woltemade nach seinem Tor für Deutschland. Bild: keystone

Nick Woltemade eröffnete mit seinem vierten Tor in Folge für Deutschland kurz nach Ablauf der ersten Viertelstunde das Skore. Zwischen der 29. und 41. Minute erhöhten Serge Gnabry und zweimal Leroy Sané auf 4:0. Für den immer wieder umstrittenen Sané waren es die ersten Tore im Nationalteam seit einem Jahr - jeweils nach Pässen von Florian Wirtz, der bei Liverpool wie Sané bei Galatasaray Istanbul in dieser Saison noch nicht die erhofften Leistungen gebracht hat. Es passte zum perfekten deutschen Abend, dass mit Ridle Baku und Assan Ouédraogo zwei Leipziger Joker den 6:0-Kantersieg perfekt machten. Debütant Ouédraogo benötigte nur zwei Minuten Einsatzzeit für sein Tor.

Während Deutschland zum 21. Mal an einer WM dabei ist, darf die Slowakei weiterhin auf ihre zweite Teilnahme nach jener 2010 in Südafrika hoffen. Sie wird am Donnerstag bei der Auslosung der Playoffs erfahren, welche zwei Gegner es zu schlagen gilt. (sda)

Gruppe G

Malta – Polen 2:3 (1:1)

Auch Polen muss auf die Playoffs hoffen. Das Team um Topskorer Robert Lewandowski hatte schon vor dem letzten Match keine realistischen Chancen mehr, die Niederlande noch um den Gruppensieg zu bringen. Diese feierte ihre WM-Teilnahme in Amsterdam mit dem 4:0 gegen Litauen. (sda)

Robert Lewandowski schoss inder 32 Minute das erste Tor des Spiels. Bild: keystone

Ta'Qali.

SR Pajac (CRO).

Tore: 32. Lewandowski 0:1. 36. Cardona 1:1. 59. Wszolek 1:2. 68. Teuma (Penalty) 2:2. 85. Zielinski 2:3.

Bemerkungen: Malta mit Chouaref (Sion).

Niederlande – Litauen 4:0 (1:0)

Amsterdam.

SR Gondinho (POR).

Tore: 16. Reijnders 1:0. 58. Gakpo (Penalty) 2:0. 60. Simons 3:0. 62. Malen 4:0.

Die Niederlande zementierte mit dem 4:0 gegen Litauen ihren Gruppensieg. Bild: keystone