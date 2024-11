Kroatien steht im Viertelfinale der Nations League. Bild: keystone

Kroatien und Dänemark in den Viertelfinals – San Marino spielt um den Aufstieg

Kroatien und Dänemark qualifizieren sich in der Nations League als letzte Teams für die Viertelfinals. San Marino gewinnt gegen Liechtenstein und steigt auf.

Gruppe A4

Serbien – Dänemark 0:0

In der Schweizer Gruppe verteidigte Dänemark gegen Serbien den 2. Platz hinter Spanien mit einem torlosen Remis in Leskovac. Damit muss Serbien den Gang in die Relegation antreten. Für Dänemark geht es im März im Viertelfinale der Nations League weiter.



Torloses Spiel zwischen Serbien und Dänemark. Bild: keystone

Gruppe A1

Kroatien – Portugal 1:1

Durch das Unentschieden gegen Portugal sichert sich Kroatien das Viertelfinalticket. João Felix traf für die ohne Cristiano Ronaldo angetretenen Portugiesen in der ersten Halbzeit, Josko Gvardiol in der 65. Minute für die gemessen an den Chancen und Spielanteilen etwas unterlegenen Gastgeber. Die Portugiesen hatten den Gruppensieg bereits vor dem Spiel auf sicher.

Das Spiel zwischen Kroatien und Portugal endet unentschieden. Bild: keystone

Polen – Schottland 1:2

In der 93. Minute rettete Andrew Robertson die Schotten vor dem Abstieg und somit muss Polen den Gang in die Liga B antreten. Die Polen konnten nach einem frühen Rückstand in der 59. Minute durch Kamil Piatkowski ausgleichen. John McGinn brachte die Schotten bereits in der dritten Minute in Führung.

Durch den Sieg nimmt Schottland im März an der Relegation teil. In dieser wartet ein zweitplatzierter aus der Liga B.

Die Schotten gewinnen gegen Polen. Bild: keystone

Gruppe D1

Liechtenstein – San Marino 1:3

Durch ein 2:1 gegen Liechtenstein steigt San Marino auf. Nachdem die Liechtensteiner in der 40. Minute durch Aron Sele in Führung gehen konnten, reagierte San Marino direkt nach dem Wiederanpfiff und glich durch Lorenzo Lazzari aus. In der 66. Minute sorgte Nicola Nanni per Elfmeter für die Führung.

Elf Minuten später konnte Alessandro Golinucci das Spiel entscheiden. Damit steigt San Marino, welche bereits im September gegen Liechtenstein gewinnen konnten, zum ersten Mal in die Liga C der Nations League auf.