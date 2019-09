Sport

Fussball

Wo du in der Saison 2019/20 Champions League und Europa League sehen kannst



Bild: Manuel Lopez

Wo du in dieser Saison Champions League und Europa League sehen kannst

Champions League jeden Abend auf SRF – das ist leider Geschichte. Seit letzter Saison hält der Bezahlsender Teleclub die Rechte an der Königsklasse. Trotzdem sind viele Spiele im Free-TV zu sehen.

Was sich im Vergleich zur letzten Saison geändert hat und wo du in der kommenden Saison Champions und Europa League sehen kannst, siehst du in der folgenden Übersicht.

Champions League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV und Sunrise TV alle 125 Spiele.

Ausgewählte Dienstagsspiele sind auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

Der Champions-League-Final wird exklusiv auf Teleclub Zoom gezeigt.

Anspielzeiten in der Champions League Pro Spieltag finden, wie bereits vergangene Saison, jeweils zwei Partien bereits um 18:55 Uhr statt. Sechs Spiele sind jeweils auf 21 Uhr angesetzt.



Dienstag: 2 Spiele 18:55 Uhr, 6 Spiele 21 Uhr

Mittwoch: 2 Spiele 18:55 Uhr, 6 Spiele 21 Uhr



Hier geht's zum Spielplan mit allen Daten und Zeiten

SRF

Überträgt pro Runde am Mittwoch ein internationales Topspiel.

Für Dienstagsspiele hat das SRF keine Rechte.

In allen drei Sprachregionen (Deutschweiz, Romandie, Tessin) muss dasselbe Spiel gezeigt werden.

Bild: EPA

Europa League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV und Sunrise TV alle 205 Spiele, davon 190 exklusiv.

Ausgewählte Spiele sind auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

Anspielzeiten in der Europa League Pro Spieltag finden, wie bereits vergangene Saison, jeweils 12 Partien bereits um 18:55 Uhr statt. 12 weitere Spiele sind jeweils auf 21 Uhr angesetzt.



Donnerstag: 12 Spiele 18:55 Uhr, 12 Spiele 21 Uhr



Hier geht's zum Spielplan mit allen Daten und Zeiten



SRF

Überträgt bis und mit Final ein Spiel pro Runde. Obwohl mit YB, Basel und Lugano drei Schweizer Klubs in der Gruppenphase spielen, darf pro Spieltag jeweils nur eine Partie gezeigt werden.

Bild: KEYSTONE

