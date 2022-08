Jubelt nach seinem Treffer in Bremen: Frankfurts Djibril Sow. Bild: imago

Nächste Barça-Gala + Sow trifft + PSG lässt Punkt liegen +Freuler debütiert, Schär punktet

Bundesliga

Bremen – Frankfurt 3:4

Auch dank eines Tors von Djibril Sow kommt die Eintracht Frankfurt zum ersten Sieg in der laufenden Bundesliga. Der Europa-League-Gewinner feiert in der 4. Runde in Bremen einen 4:3-Erfolg. Sow gelang in der 48. Minute mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze das 4:2. Für den Zürcher Mittelfeldspieler war es der erste Treffer in diesem Kalenderjahr. In der Bundesliga hatte er sein letztes Tor im vergangenen Dezember erzielt. Nun steht er bei vier Bundesliga-Toren in 93 Partien.

Bremen, das in der Runde zuvor mit der grossen, späten Wende gegen Dortmund zum 3:2-Sieg für Furore gesorgt hatte, traf auch gegen die Frankfurter in der Nachspielzeit. Aber nur einmal durch den Penalty von Niclas Füllkrug zum 3:4.

Bremen – Eintracht Frankfurt 3:4 (1:3).

Tore: 2. Götze 0:1. 14. Jung 1:1. 17. Bittencourt 2:1. 32. Kolo Muani 2:2. 39. Lindström 2:3. 48. Sow 2:4. 92. Füllkrug (Penalty) 3:4.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Köln Stuttgart 0:0

In der zweiten Bundesligapartie vom Sonntag gab es keine Tore. Stuttgart war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, verzweifelte aber am starken Kölner Goalie Marvin Schwäbe. In der 56. Minute flog der Neuzugang der Schwaben Luca Pfeiffer wegen eines harten Fouls mit Rot vom Platz. Die Kölner konnten die Überzahl aber nicht nutzen.

Zeigte mehrere starke Paraden wie hier gegen Silas Katompa Mvumpa: Marvin Schwäbe. Bild: imago

Köln – Stuttgart 0:0.

Bemerkungen: 56. Rote Karte gegen Pfeiffer (Stuttgart).

Premier League

Nottingham – Tottenham 0:2

Nachdem Remo Freuler am letzten Dienstag im Ligacup zu seinem ersten Einsatz für Nottingham Forest gekommen war, bestritt er am Sonntag seine erste Viertelstunde in der Premier League. Der Schweizer Internationale wurde bei der 0:2-Heimniederlage gegen Tottenham in der 75. Minute eingewechselt. Harry Kane schoss die Londoner Gäste mit zwei Toren zum Sieg.

Nottingham – Tottenham 0:2 (0:1).

Tore: 5. Kane 0:1. 81. Kane 0:2.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler (ab 75.). 56. Kane verschiesst Penalty.

Wolverhampton – Newcastle 1:1

Für einen andern Schweizer in der Premier League verlief der Nachmittag etwas erfreulicher. Fabian Schär spielte beim 1:1 in Wolverhampton über die volle Spielzeit. Dass Newcastle am Ende doch noch einen Punkt errang, lag an Allan Saint-Maximins sehenswerten Volley in der 90. Minute. Zuvor hatte Ruben Neves die Gastgeber in Führung gebracht.

Wolverhampton – Newcastle 1:1 (1:0).

Tore: 38. Neves 1:0. 90. Saint-Maximin 1:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Aston Villa – Wolverhampton 0:1

Bei Aston Villa feierte West Ham den ersten Sieg der Saison. Der Conference-League-Teilnehmer setzte sich dank des Treffers von Pablo Fornals 1:0 durch.

Aston Villa – Wolverhampton 0:1 (0:0)

Tor: 74. Fornals 0:1.​

Serie A

Fiorentina – Napoli 0:0

Napoli bleibt an der Tabellenspitze der Serie A. Weil die AS Roma am Samstag auswärts gegen Juventus erstmals Punkte liegen gelassen hatte, reichte dem Team von Luciano Spalletti am Sonntag ein Punkt in Florenz.

Fiorentina – Napoli 0:0

Verona – Atalanta 0:1

Atalanta Bergamo siegt auch ohne Remo Freuler. Die Bergamasken gewannen bei Verona dank eines Treffers von Teun Koopmeiners 1:0 und stehen punktgleich mit Napoli und vier weiteren Teams auf Platz vier.

Torschütze Teun Koopmeiners. Bild: imago

Verona – Atalanta 0:1 (0:0)

Tor: 50. Koopmeiners 0:1.



Ligue 1

Nice – Marseille 0:3

Lucien Favre legt mit Nice einen Fehlstart hin. Der Waadtländer Trainer, der seit diesem Sommer die Südfranzosen zum zweiten Mal trainiert, wartet in der Ligue 1 nach vier Runden weiter auf den ersten Sieg. Am Sonntag kassierte das schwerreiche und dementsprechend ambitionierte Nice mit dem Schweizer Internationalen Jordan Lotomba eine 0:3-Heimniederlage gegen den Erzrivalen Marseille. Zweimal traf der Chilene Alexis Sanchez.

Lucien Favre (l.) wartet mit seinem Team weiter auf den ersten Sieg. Bild: imago

Aus den vier Ligaspielen resultierten für das Team aus Nizza zwei Punkte. Das einzige Erfolgserlebnis von Favres Mannschaft in dieser Saison ist der Einzug in die Gruppenphase der Conference League am Donnerstag nach Verlängerung gegen Maccabi Tel-Aviv.

Nice – Marseille 0:3 (0:3).

Tore: 10. Alexis Sanchez 0:1. 37. Tavares 0:2. 42. Alexis Sanchez 0:3.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba.

PSG – Monaco 1:1

Paris Saint-Germain gab nach drei Siegen die ersten Punkte ab. Der in der Liga saisonübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagene Meister musste sich zu Hause gegen die AS Monaco mit dem nach einer Stunde eingewechselten Breel Embolo mit einem 1:1 begnügen. Neymar holte nach 70 Minuten einen Penalty heraus, den er selbst verwandelte – ohne dass es vor der Ausführung zu neuerlichen Diskussionen mit Kylian Mbappé kam. Kevin Volland hatte Monaco in der 20. Minute in Führung gebracht.

Paris Saint-Germain – Monaco 1:1 (0:1).

Tore: 20. Volland 0:1. 70. Neymar (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (ab 64.).

Brest – Montpellier 0:7 (0:5).

Tore: 6. Maouassa 0:1. 10. Wahi 0:2. 11. Khazri 0:3. 25. Cozza 0:4. 31. Wahi 0:5. 64. Germain 0:6. 84. Germain 0:7.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. 50. Rote Karte gegen Lees-Melou (Brest).

Lorient – Clermont 2:1 (2:0).

Tore: 24. Moffi (Penalty) 1:0. 41. Moffi 2:0. 62. Muhammed Cham 2:1.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo. 48. Gelb-Rote Karte gegen Borges (Clermont).

La Liga

Barcelona – Valladolid 4:0

Nun durfte auch Jules Koundé endlich mitspielen. Der französische Verteidiger konnte erst am Samstag bei der Liga registriert werden und stand am Sonntag beim Heimspiel gegen Valladolid gleich in der Startelf. Der FC Barcelona setzte sich in der Partie wie schon in der Vorwoche locker durch. Nach dem 4:1 gegen Real Sociedad gewann das Team von Xavi 4:0 gegen den Aufsteiger. Die Tore erzielten Robert Lewandowski (24. und 64.), Pedri (43.) und Sergi Roberto (92.).

Kam zu seinem Pflichtspieldebüt für Barça: Jules Koundé. Bild: imago

Barcelona – Valladolid 4:0 (2:0).

Tore: 24. Lewandowski 1:0. 43. Pedri 2:0. 64. Lewandowski 3:0. 92. Sergi Roberto 4:0.