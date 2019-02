Sport

Denis Zakaria rettet Gladbach in Frankfurt einen Punkt



Bundesliga, 22. Runde Frankfurt – Mönchengladbach 1:1 Leverkusen – Düsseldorf 18.00 Uhr

Zakaria rettet Gladbach – Drmic darf endlich wieder spielen

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

Zum ersten Mal in dieser Saison gelangte Josip Drmic bei Borussia Mönchengladbach zum Einsatz. Der Schweizer wurde auswärts in Frankfurt in der 67. Minute für Florian Neuhaus eingewechselt und hätte mit der letzten Aktion des Spiels beinahe noch den Siegtreffer erzielt. So gehören die grösseren Schlagzeilen einem anderen der fünf Schweizer bei den «Fohlen»: Denis Zakaria traf sieben Minuten vor dem Ende zum Endstand von 1:1.

Mit Goalie Yann Sommer und Innenverteidiger Nico Elvedi spielten bei Mönchengladbach zwei weitere Schweizer durch, Michael Lang war Ersatz. Bei der Eintracht wurde Gelson Fernandes nach 78 Minuten durch Jetro Willems ersetzt. (ram)

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

51'500 Zuschauer. - Tore: 45. Da Costa 1:0. 82. Zakaria 1:1. - Bemerkungen: Frankfurt bis 78. mit Fernandes, Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und ab 67. mit Drmic, ohne Lang (Ersatz). (sda)

