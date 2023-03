Messi wird auf Händen getragen. Bild: keystone

Gänsehaut – so werden Argentinien und Messi beim 1. Spiel nach dem WM-Titel gefeiert

Mehr «Sport»

Der Weltmeister Argentinien gewinnt sein erstes Länderspiel nach der WM in Katar. Das Team um Lionel Messi setzt sich in der Nacht auf Freitag in Buenos Aires gegen Panama 2:0 durch.

Der Partie war eine vierstündige Party mit Konzerten, Feuerwerk und Wiederholungen von Bildern der Weltmeisterschaft vorausgegangen. Bereits vor dem Spiel war das Stadion prall gefüllt und die Fans jubelten und sangen, als sich die Spieler aufwärmten.

Video: streamja

Als ein Sänger vor Spielbeginn die argentinische Nationalhymne anstimmte, waren Messi und Torhüter Emiliano Martinez zu Tränen gerührt. Und die Fans im Stadion sangen noch lange weiter.

Video: streamja

Passend zu diesem Rahmen war dann auch das Resultat. Dank Toren von Thiago Almada und Lionel Messi gewann die «Albiceleste» mit 2:0. Und Messi erreichte den nächsten Meilenstein in seiner unvergleichlichen Karriere. Vor rund 83'000 Zuschauern erzielte der 35-Jährige das 800. Tor seiner Profikarriere. Dieses gelang ihm in der 89. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss.

Messi trifft zum 800. Mal in seiner Profikarriere. Video: streamja

Nach dem Spiel versuchten Mitspieler und Fans, den Superstar aus der Reserve zu locken. Sie sangen: «Bringt Messi zum tanzen.» Dem introvertierten Weltfussballer war dies aber sichtlich unangenehm. (abu/sda)