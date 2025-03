Goretzka und Kleindienst führen Deutschland zum Sieg gegen Italien. Bild: keystone

Deutschland dreht Spiel gegen Italien – Kroatien düpiert Frankreich

Deutschland ist auf gutem Weg in das Final Four der Nations League. Das Team von Julian Nagelsmann gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in Italien 2:1. Frankreich und Portugal kassieren Niederlagen.

Italien – Deutschland 1:2

Ausgerechnet Leon Goretzka erzielte eine Viertelstunde vor Schluss in Mailand den deutschen Siegtreffer. Der Mittelfeldspieler von Bayern München köpfelte einen Corner seines Klubkollegen Joshua Kimmich an Gianluigi Donnarumma vorbei. Für Goretzka war es das erste Länderspiel nach 16 Monaten ohne Aufgebot.

Kleindienst trifft kurz nach der Einwechslung. Video: SRF

Der zweite deutsche Torschütze war Tim Kleindienst, der sich mit seinem 3. Tor im 5. Länderspiel weiter als Goalgetter hervortut. Der Schützling von Gerardo Seoane in Mönchengladbach benötigte nach seiner Einwechslung nach der Pause nur drei Minuten, um das 1:1 zu erzielen - auch er profitierte bei einem Kopfball von einer Flanke von Kimmich. Die Italiener waren früh durch Sandro Tonali in Führung gegangen. Das Rückspiel findet am Sonntag in Dortmund statt.

Italien - Deutschland 1:2 (1:0)

Mailand. - SR Letexier (FRA).

Tore: 9. Tonali 1:0. 49. Kleindienst 1:1. 76. Goretzka 1:2.

Niederlande – Spanien 2:2

Titelverteidiger Spanien verhinderte in Rotterdam gegen die Niederlande die erste Niederlage in einem Ernstkampf seit fast genau zwei Jahren in extremis. Nachdem Nico Williams mit dem 1:0 nach acht Minuten für den perfekten Start des Europameisters und Titelverteidigers gesorgt hatte, gelang Liverpools Cody Gakpo und Tijjani Reijnders von der AC Milan bis kurz nach der Pause die zwischenzeitliche Wende. In der Schlussphase, in der die Niederländer nach der Roten Karte gegen den 19-jährigen Jorrel Hato zu zehnt spielten, gelang Spanien durch Mikel Merino noch das 2:2 (93.).

Merino gleicht das Spiel spät aus. Bild: keystone

Niederlande - Spanien 2:2 (1:1)

Rotterdam. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 9. Nico Williams 0:1. 28. Gakpo 1:1. 46. Reijnders 2:1. 93. Merino 2:2.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen Hato (Niederlande).

Kroatien – Frankreich 2:0

Frankreich, Sieger der Nations League 2021, muss am Sonntag in Paris gegen Kroatien ein 0:2-Handicap wettmachen. Das Team um Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé handelte sich die zwei Gegentore in der ersten Halbzeit ein, die die Kroaten um Luka Modric deutlich dominierten. Ante Budimir und Ivan Perisic belohnten den Gastgeber in Split für die starken ersten 45 Minuten.

Die Führung hätte sogar noch deutlicher sein können, wenn Andrej Kramaric in der 8. Minute nicht mit einem Penalty an Frankreichs Goalie Mike Maignan gescheitert wäre. Erst nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel.

Maignan hält früh einen Penalty. Video: SRF

Kroatien - Frankreich 2:0 (2:0)

Split. - SR Eskas (NOR).

Tore: 26. Budimir 1:0. 45. Perisic 2:0.

Bemerkungen: 8. Frankreichs Goalie Maignan hält Penalty von Kramaric.

Dänemark – Portugal 1:0

In Kopenhagen erspielte Dänemark sich ein 1:0 Polster für das Rückspiel in Portugal. Rasmus Höjlund traf in der 78. Minute, nachdem Christian Eriksen, Höjlunds Teamkollege bei Manchester United, in der ersten Halbzeit mit einem Penalty am portugiesischen Goalie Diogo Costa gescheitert war.

Auch Cristiano Ronaldo kann die Niederlage nicht verhindern. Bild: keystone

Dänemark - Portugal 1:0 (0:0)

Kopenhagen. - SR Peljto (BIH).

Tor: 78. Höjlund 1:0.

Bemerkungen: 24. Portugals Goalie Diogo Costa hält Penalty von Eriksen. (abu/sda)